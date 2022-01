Alunos com comorbidades poderão optar por ensino remoto em Americana e SB

Em meio ao aumento de casos do novo coronavírus (Covid-19), as prefeituras de Americana e Santa Bárbara abriram a possibilidade para que alunos com comorbidades possam assistir às aulas de forma remota na rede municipal de ensino. Todos os outros precisarão estar presencialmente nas escolas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, o ano letivo começa em 7 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação comunicou que “vem seguindo todas as orientações dos órgãos sanitários e monitorando diariamente a situação” e que, no momento, não há previsão de mudança no calendário.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as aulas têm início já na próxima segunda-feira. Segundo a prefeitura, alunos com comorbidades que ficarão em casa precisam apresentar atestado médico na respectiva unidade escolar.

Na região

Com retorno programado também para o dia 7, Nova Odessa não terá opção de ensino remoto, “a menos que o médico da criança ateste a necessidade”, de acordo com a administração municipal.

O Executivo apontou que todos os servidores da rede municipal já receberam pelo menos duas doses das vacinas contra a Covid-19 e que crianças com comorbidades acima dos 5 anos tiveram prioridade na vacinação. Diante desse cenário, a prefeitura manteve a obrigatoriedade da presença em sala de aula.

A mesma decisão foi tomada pela Prefeitura de Hortolândia, onde as aulas também serão retomadas no dia 7. A administração destacou que continuará com todos os protocolos de higiene e que exige a apresentação de comprovante de vacinação de todos os funcionários. Também ressaltou que crianças de 5 a 11 anos já estão recebendo a imunização. Esses procedimentos, conforme nota do Executivo, “visam tornar o retorno às aulas ainda mais seguro”.

Também procurada pela reportagem, a Prefeitura de Sumaré não se manifestou sobre o assunto.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, no último dia 20, o Sinpro Campinas (Sindicato dos Professores de Campinas e Região) emitiu um comunicado no qual se posicionava contrário à volta às aulas presenciais nas escolas e universidades do Estado de São Paulo. O sindicato argumentou que teme um aumento “significativo” do número de professores, funcionários e alunos infectados pelo coronavírus.