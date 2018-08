Aluno é picado por escorpião em escola do Jardim Boer I

Um menino de 12 anos foi picado por um escorpião na manhã desta terça-feira (28) na Escola Estadual Leny Apparecida Pagotto Boer, no Jardim Boer I, em Americana. Ele recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e posteriormente foi encaminhado ao HES (Hospital Estadual de Sumaré).

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo informações da assessoria de imprensa do município, o menino, morador do Jardim Bertoni, deu entrada no Hospital Municipal às 8h17, recebeu os primeiros atendimentos e precisou ser transferido para o Hospital Estadual.

Em nota encaminhada ao LIBERAL na manhã desta quarta-feira, a assessoria de imprensa do Hospital Estadual de Sumaré informou que ele deixou a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e seria encaminhado para um leito de enfermaria da unidade.