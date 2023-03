Alunas da Etec que criaram bioconcreto regenerativo ficam em 2º lugar na Febrace

Autoras do projeto estiveram na sede do LIBERAL e falaram sobre a repercussão do trabalho

Letícia Percio e Lívia Colossal junto com os professores Denise Bittar e Emerson Casagrande durante participação do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (580AM) - Foto: Radio Clube

As três alunas da Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente de Americana que criaram um bioconcreto autorregenerativo com o uso de uma bactéria, ficaram em 2º lugar na Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) para projetos de engenharia. O evento aconteceu ao longo da última semana, em São Paulo.

O projeto foi executado pelas estudantes Letícia Percio, Lívia Colossal e Maria Clara Trindade. Nesta segunda-feira (27), Letícia e Lívia estiveram na sede do LIBERAL e participaram do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), para falar sobre o sucesso do bioconcreto.

“Tudo que a gente fez todos esses anos, todo o trabalho, deu pra chegar onde a gente chegou. Ver a gente subindo quatro vezes no palco, na primeira eu nem acreditei, a gente chorou de emoção. É uma felicidade de saber que todo o esforço que você fez valeu a pena e que você conquistou o que mais queria”, disse Letícia.

Além do 2º lugar na área de engenharia, as jovens receberam três prêmios de patrocinadores da feira, sendo dois de honra ao mérito e outro em dinheiro, vindo da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo). O projeto em questão foi desenvolvido para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do ensino médio integrado em edificações.

O bioconcreto desenvolvido pelas estudantes possui bactérias encapsuladas com lactato de cálcio. No caso da bactéria escolhida, ela sobrevive adormecida nas edificações por até 200 anos até ser acordada pela humidade e oxigenação proveniente de trincos e rachaduras. Dessa forma, a bactéria se alimenta do lactato de cálcio e produz carbonato de cálcio, que preenche o espaço aberto e torna a regeneração possível.

Além delas, estiveram no programa a professora Denise Bittar e o professor Emerson Casagrande, que orientaram o projeto. Emerson afirma que o feito do trio tem inspirado outros estudantes da escola, que têm se interessado pela ciência.

“A nível nacional, representa muito para a gente. É muito importante, é motivacional, hoje eu e a professora Denise entramos na aula de TCC repercutindo com os alunos da escola. Eles já estão com essa motivação, querem trabalhar com projetos científicos e querem participar da Febrace”, disse. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco