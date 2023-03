Alunas da Etec Polivalente criam bioconcreto que pode evitar rachaduras, em Americana

As estudantes Maria Clara, Letícia e Lívia exibem alguns dos protótipos de projeto sobre o bioconcreto - Foto: Divulgação

Três alunas da Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente de Americana criaram um bioconcreto autorregenerativo com o uso de uma bactéria. Desenvolvido para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do ensino médio integrado em edificações, o projeto chegou à final da 21ª edição da Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), que será realizada nesta semana.

Para a realização do trabalho, o trio formado por Lívia Colossal, Letícia Percio e Maria Clara Leme Trindade procurou por assuntos voltados à sustentabilidade e que não agredissem o meio ambiente. Após várias pesquisas, chegou-se ao bioconcreto.

Com tema escolhido e pesquisas iniciadas, as estudantes decidiram trabalhar para tornar o projeto viável na prática. Ao pesquisar por um meio de executá-lo, encontraram um estudo feito pelo microbiologista holandês Henk Jonkers, que mostrava ser possível existir um concreto que se regenera através do uso da bactéria.

“Dessa maneira, passamos a procurar qual bactéria no Brasil possuía as mesmas características da bactéria original, chegando assim na bactéria Bacillus subtilis, uma bactéria gram-positiva que ao entrar em contato com a água realiza um processo de biomineração”, explicou Lívia.

A composição do bioconcreto possui bactérias encapsuladas com lactato de cálcio. No caso da bactéria escolhida, ela sobrevive adormecida nas edificações por até 200 anos e, quando trincos e rachaduras se formam, a humidade e oxigenação fazem com que ela acorde. Assim, a bactéria se alimenta do lactato de cálcio e produz carbonato de cálcio, que preenche o espaço aberto e possibilita a regeneração do concreto.

O projeto levou dez meses para ser finalizado. No entanto, o período de testes durou apenas dois, tempo considerado curto pelas alunas, que ainda tiveram que arcar com os custos da execução do trabalho ao lado dos professores. Após o resultado, a dificuldade deu lugar ao sentimento de alegria.

“Nós ficamos muito felizes e realizadas, foi motivo de muito orgulho para nós. E mesmo sem saber se daria certo ou não, demos a cara à tapa e nos inscrevemos na Febrace, o que também foi outra conquista”, comemorou Lívia, que ainda afirmou que as jovens planejam patentear o projeto.

Professora que participou da orientação do projeto, Denise Bittar celebrou o resultado. “Isso nos traz muito orgulho e muita gratidão. É um resultado esperado, pois é um trabalho incrível, mas é com muita alegria, é colher o que se plantou em um ano de trabalho mútuo”.

A feira, realizada na capital paulista, é a maior do ramo no País e promovida pela Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo). Neste ano, haverá 225 projetos finalistas, que serão avaliados por professores universitários e especialistas.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle