Métodos alternativos complementam cuidados com saúde mental na região

Este é o mês dedicado à conscientização sobre saúde mental, com o Setembro Amarelo. A campanha visa prevenir e alertar as pessoas sobre suicídio.

Além dos métodos tradicionais, como a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico, é importante, em conjunto, explorar outras abordagens que complementam o tratamento. Práticas como arteterapia, reiki e auriculoterapia têm se mostrado eficazes ao oferecerem novas formas de lidar com questões emocionais, sem substituir ou descredibilizar os métodos convencionais.

Oficinas para cuidar da saúde mental no Caps Infantojuvenil – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

No cuidado com a saúde mental, é importante buscar alternativas terapêuticas, conforme ressalta a psicóloga Bianca Casale.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A maioria dessas técnicas é voltada ao controle do estado emocional, pois elas ajudam no controle respiratório, diminuição da ansiedade ou sintomas depressivos e melhorias no foco e concentração. Essas oficinas propõem melhorias além da prática clínica e medicamentosa.”

Em Santa Bárbara d’Oeste, são oferecidas 19 oficinas de práticas integrativas por meio do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantojuvenil, entre elas aromaterapia, reiki e auriculoterapia, além das oficinas terapêuticas de autocuidados, emoções, cosméticos e arteterapia, em que são realizadas escalda pés e produção de sabonetes fitoterápicos utilizando ervas medicinais como alecrim e lavanda, para auxiliar no bem-estar e no autocuidado do paciente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A enfermeira Kátia Cristina Siqueira, que trabalha na unidade, conta que a intenção da arteterapia com os sabonetes não é a produção do sabonete em si, mas, sim, promover um jeito de estar junto e conversar a respeito das demandas para que o ato se torne terapêutico.

“Tivemos o caso de uma adolescente que, durante os atendimentos com psicólogos, eles perceberam a grande dificuldade dela com relacionamentos, principalmente com o núcleo familiar. Ela começou a fazer arteterapia com sabonetes, contou super animada para toda família, que não tinha tanto contato porque ela ficava isolada no quarto toda hora. Com isso, a avó dela procurou pelo Caps para participar da oficina para elas fazerem sabonetes juntas, sendo uma forma de elas conversarem e passarem um tempo juntas”, relata Kátia.

Arteterapia com sabonetes feita no Caps Infantojuvenil – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Americana

Em Americana, a Secretaria de Saúde destaca a realização de campanhas sazonais, como o Janeiro Branco, Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18 de maio) e o Setembro Amarelo, em prol da prevenção ao suicídio.

O tema é abordado com foco em reconhecimento de sinais de alerta, com a intenção de evitar que o ato aconteça. Pacientes com comportamentos suicidas são acompanhados com PTS (Plano Terapêutico Singular), que inclui alternativas terapêuticas, promovendo um cuidado específico, além de atividades em grupo, como arteterapia, musicalização e exercícios físicos.

Os Caps da cidade também oferecem as Pics (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde), como a farmácia verde e a acupuntura. Entre janeiro e julho de 2024, o Caps AD (Álcool e Drogas), Adulto e Infantil de Americana realizaram ao menos 14 mil atendimentos.

*Estagiária sob supervisão de Rodrigo Alonso