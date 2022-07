Alteração na legislação facilita troca de nome nos cartórios

A mudança de nome ficou mais fácil após a alteração recente da legislação federal (nº 14.382/22). Desde 28 de junho as pessoas com mais de 18 anos podem pedir a alteração do nome diretamente em cartórios de registros civis. Anteriormente, a alternativa só era permitida após autorização judicial.

A oficial do Cartório de Registros Civis de Americana, Fátima Cristina Ranaldo Caldeira, explica que como a mudança ainda é recente e não há jurisprudência sobre o tema, a interpretação da lei é literal.

Fátima Caldeira é oficial do cartório e explicou a alteração – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Entendemos que pode ocorrer a alteração do prenome composto para individual ou acrescentar mais algum. Por exemplo, no meu caso, posso tirar a Fátima ou Cristina, ainda tenho condições de acrescentar mais um, mas não posso substituir algum deles por Fernanda. A troca de nome ainda precisa ser por autorização judicial”, orienta.

Fátima diz ainda que não se trata apenas de mudança de nome, pois uma vez alterado, reflete nas trocas em todos os documentos, diplomas e até mesmo na documentação dos filhos. “Por isso, tudo deve ser pensado antes sobre as consequências”, relata a oficial.

CASAMENTOS

A nova interpretação da lei reflete nos nomes após o casamento. Os cônjuges podem colocar ou retirar o nome do companheiro ou companheira a qualquer momento, durante a vigência do casamento, desde que faça a mudança também nos demais documentos.

FILHOS

Na rotina dos cartórios há situações corriqueiras como nomes de filhos em homenagem a jogadores de futebol ou cantoras. No entanto, a iniciativa já causou transtornos.

“A alteração na lei permite também que em situações em que somente o pai venha registrar o nome do filho, o cônjuge possa ir ao cartório no período de 15 dias para pedir a alteração no nome do filho. No entanto, a mesma oportunidade não ocorre quando os pais registraram o nome e decidem retornar para realizar a mudança, essa situação já não está amparada na lei, pois os dois concordaram”, explicou.

A nova redação da lei permite que qualquer pessoa possa acrescentar os sobrenomes dos avós, desde que comprove o parentesco.