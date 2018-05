Alteração em acesso dificulta a vida de pais

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Desde quando a Prefeitura de Americana alterou o acesso ao Viaduto Ministro Ralph Biasi, o Viaduto Centenário, para obras visando alterações no trânsito na região central da cidade, pais de crianças e alunos da escola Letícia Duarte enfrentam problemas no embarque e desembarque dos filhos. Outro problema é a demora para conseguir atravessar a Rua Sete de Setembro, quando necessário.

Mesmo com o estacionamento ao lado, que pertence ao Welcome Center, livre para os carros dos pais estacionarem, o problema não se resolve, já que não existe faixa de pedestre e nem semáforo para facilitar a travessia, de acordo com denunciantes.

A vendedora Mariana Kill Garcia explicou que o trânsito está complicado no local, uma vez que a faixa de pedestre foi retirada. A impaciência dos motoristas também é outro fator que dificulta o acesso à escola.

Ela conta que já chegou a ficar oito minutos para conseguir atravessar a rua que dá acesso à Letícia Duarte. “É muito movimento porque é o Centro da cidade, o pessoal passa correndo, eles não param pra gente atravessar, ninguém respeita. Eles estão bravos porque mudou o trânsito então passam correndo e xingando, está horrível”, disse Mariana. A secretária Larissa Fernanda Garcia Camargo também vê dificuldades com as alterações no trânsito. “Antes dessa mudança já estava complicado, imagina agora.

Para as vans a alteração atrapalhou bastante, porque são crianças muito pequenas”, relata a secretária. A Prefeitura de Americana informou através da assessoria de imprensa que a Unidade de Transportes e Sistema Viário implantará um semáforo e faixa de pedestre no local. A administração afirmou também que solicitou apoio da Gama (Guarda Armada Municipal de Americana) para auxílio dos pedestres e orientação do trânsito nesta rua.