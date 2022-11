Alta dos combustíveis nas bombas alcança os R$ 0,70 em Americana

Os postos de combustíveis de Americana reajustaram nesta terça-feira os preços do etanol e da gasolina, em grande parte devido ao bloqueio das rodovias da região e do Brasil desde a última segunda-feira. Ao todo, a reportagem do LIBERAL visitou 46 postos e conversou com gerentes.

O maior aumento foi verificado em um posto do Jd. Bela Vista: R$ 0,72 no etanol, chegando a R$ 3,99, e R$ 0,62 na gasolina, com o preço final de R$ 4,99.

Alguns postos de Americana já sofriam com falta de combustíveis nesta terça – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Outro estabelecimento, no Jd. Miriam, sofreu reajuste significativo: R$ 0,70 no etanol e R$ 0,50 na gasolina, atingindo os mesmos valores do posto anterior. Segundo o gerente do local, que não quis se identificar, a falta de combustíveis preocupa.

“Os caminhões que transportam os combustíveis ficaram presos na base. O que nós temos, estamos abastecendo, mas está acabando. Os consumidores estão compreendendo a situação”, disse o gerente, que ainda completou: “Quando normalizar, os preços não serão esses, não.”

Quatro postos sem bandeira, localizados no Residencial Nardini, Vila Medon, Cordenonsi e Nova Americana, registraram aumentos entre R$ 0,20 e R$ 0,35, tanto no álcool quanto na gasolina.

Os postos pertencentes à bandeira Ipiranga, 10 no total, tiveram um aumento de R$ 0,10. Oito estabelecimentos, das mais diversas bandeiras, reajustaram de R$ 0,10 a R$ 0,20.

Em média, considerando todos os 46 postos visitados, Americana tem cobrado dos seus consumidores R$ 3,57 no etanol, uma variação de 2,58% em relação a 27 de outubro, última pesquisa do LIBERAL sobre os valores, e R$ 4,77 na gasolina – aumento de 1,05%.

FISCALIZAÇÃO

Na manhã desta terça, em uma reunião com o vereador Thiago Brochi (PSDB), o secretário de Negócios Jurídicos de Americana, Hugo Stefano Troly, confirmou que o Procon, em parceria com a prefeitura, fiscalizará os preços dos postos.

A população também pode fazer denúncias no prédio do Procon, na Avenida Brasil, número 85, ou via protocolo digital no site: www.americana.sp.gov.br/portal_procon.