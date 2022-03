Alta do trigo faz preço do pão sofrer reajuste de até 31% em Americana

Valor do cereal dispara com a guerra na Ucrânia e quilo do produto salta de R$ 12,90 para R$ 16,90

A guerra na Ucrânia elevou o preço do trigo ao maior nível dos últimos 14 anos. Desde a madrugada de 24 de fevereiro, quando começou a invasão russa, o cereal subiu mais de 40%. A disparada já reflete no valor de um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros: o pão francês. Em Americana, a alta do trigo obrigou padarias a reajustarem o preço do quilo do produto em até 31%.

Economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira explica que Rússia e Ucrânia são dois grandes produtores de trigo, respondem por cerca de 30% de todas as exportações de cereal do mundo. E embora o Brasil compre boa parte do produto da Argentina, Canadá e Estados Unidos, a guerra provoca uma redução da oferta internacional, fazendo com que aumente a disputa pelo trigo e eleve o valor.

Pãozinho mais caro em Americana: matéria-prima com preço elevado – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Para se ter uma ideia, 70% do custo para produção de massas vem da farinha de trigo, é um percentual muito elevado. Para pães, bolos e industrializados, 60%. É um componente muito importante, principal matéria-prima e aumentos certamente vão impactar de forma significativa todos esses derivados”, pontua o economista.

Proprietário da padaria Ouro Branco, na Vila Frezzarin, Edmar Tobias Ferreira afirma que até os moinhos estão limitando as compras de trigo. “Se quiser comprar 100 sacos, eles não vendem. No máximo, 50. Como o preço está aumentando de uma hora para outra, os moinhos também perdem dinheiro, por isso resolveram limitar”.

Ferreira diz que os aumentos já vêm ocorrendo há uns dois meses e que foram intensificados com a guerra. “Se não repassar [a alta], a gente quebra”. Por quase três anos, ele comercializou o quilo do pão a R$ 14,90. Desde o último sábado, o valor passou a ser R$ 16,90.

Os clientes da padaria Dubom, na Avenida Paulista, na Chácara Machadinho, também foram surpreendidos com o aumento do preço do quilo do pão francês nesta segunda-feira.

De acordo com a proprietária, Ana Paula Bueno Castilho, ela segurou o valor até onde pode. O preço passou de R$ 12,90 o quilo para R$ 14,90. “Aqui na região, meu valor era o mais em conta, talvez por ser fabricação própria, tentei até o último minuto, mas não deu mais para manter com a alta do trigo”, afirma.

Wagner Cândido, proprietário do Empório Santa Catarina, na Rua Dom Pedro, no Conserva, também sucumbiu ao aumento do trigo. “A situação está insustentável. Hoje, o quilo do pão é R$ 13,90, mas pretendo reajustar, ainda nesta semana, para R$ 14,60”, afirma.

Presidente da Abip (Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria), Paulo Menegueli diz que o reajuste varia muito de uma loja para outra porque leva em consideração os custos de cada estabelecimento. “Estamos pedindo aos moinhos que não repassem ou que não acrescentem nada de ‘gordura’ nesse momento tão nublado de incertezas. Não é hora de ninguém colocar reajuste acima do necessário porque o consumidor não teve aumento de salário”, conclui.