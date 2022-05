Alimentando o corpo e a alma

Seguindo a parábola do Bom Samaritano, casal criou projeto para levar comida para quem precisa

O projeto Pão da Vida tem como sede a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Jardim Ipiranga, em Americana, mas não é uma ação exclusiva da igreja, muito pelo contrário.

A iniciativa, que em 2022 completa oito anos, nasceu de duas histórias muito específicas relacionadas ao contador Marcos Roberto Melo, de 40 anos.

Primeiro porque há muitos anos ele descobriu que o pai que o abandonou quando criança havia se tornado um morador de rua, algo que foi bastante chocante para ele, mesmo sem ter construído laços afetivos fortes.

Voluntários se encontram todas as segundas-feiras para preparar e distribuir o alimento do projeto Pão da Vida – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Já a segunda razão, foi em decorrência de um problema de saúde que o filho primogênito dele com Angela Zeppellin Melo, de 38 anos, teve ao nascer.

“Pedrinho tinha um problema cardíaco muito grave e depois de muito perrengue acabou sendo curado”, relata Angela, que compara esses dois

fatos como molas propulsoras para a realização da ação.

“Passamos muito medo de perder nosso filho, e meu marido queria fazer algo prático para demonstrar a Deus a gratidão por devolvê-lo pra gente. Aí, juntou o histórico do pai e assimilamos que o foco deveria ser pessoas em situação de vulnerabilidade social”, recorda.

Hoje, Marcos comemora o resultado de sua ação. “Para mim é um prazer poder fazer parte desse trabalho como uma ferramenta de Jesus Cristo para estar alcançando essas pessoas. Eu entendo que todo mundo que faz parte desse projeto, ou que faz esse tipo de trabalho, precisa ter um olhar sensível igual ao de Cristo”, relata.

Novos samaritanos. Um ano e meio após o início do projeto Pão da Vida, na Igreja Presbiteriana, do Jardim São Pedro, o comerciante Luciano Antônio Marques, de 51 anos, se juntou ao grupo. “Sempre tive vontade de montar um projeto aqui no Ipiranga. Achei que aquele era o momento. Algum tempo depois, por conta da cozinha, decidimos trazer o projeto para cá”, revela ele.

Propício, o nome Pão da Vida tem várias razões de ser, inclusive o significado literal. “Tive a ideia por conta do alimento mesmo”, explica Angela. “Além disso, o próprio Jesus fala que ele é o pão da vida, e quem vai até ele tem o alimento”, acrescenta Luciano.

Muita gente até fala: ‘vocês estão ajudando quem não merece, eles vendem as coisas’. A gente não está aqui para julgar, estamos apenas para ajudar. Às vezes, você passa e olha a pessoa, bêbada. Sabe o que a motiva a beber? Muitas vezes é só porque está com muito frio. Tem muita gente sofrida na rua, então, a gente pode até não ver o fruto, porém, a semente foi plantada. Podemos nunca mais saber o que aconteceu com aquela pessoa, mas em uma noite fria, de repente salvamos alguém. Colocamos a pessoa para repensar a vida, e isso por si só já vale muito a pena”

Angela Zeppellin Melo

Apesar de caminhar bem e proporcionar a entrega de 90 marmitas, em média, todas as segundas-feiras, uma das grandes dificuldades da ação é a ajuda voluntária. Segundo eles, durante a pandemia diversos voluntários deixaram de trabalhar e hoje essa é uma grande demanda da ação. “Independentemente de religião, as portas do projeto estão sempre abertas, tanto para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar”, reforça Angela.

Para ela, todos são capazes de ajudar de alguma maneira. “Não podemos esperar estar pronto para fazer. Ninguém consegue fazer nada sozinho, mas Deus capacita quem se oferece, portanto, quanto mais a gente tenta, mais ele oferece condições para que seja feito.”

Histórias de Rua. Ao longo do tempo, os voluntários acumulam experiências vivenciadas e todos têm sempre alguma história especial para contar. Luciano, por exemplo, se lembra de uma jovem mulher que ajudou a desistir do suicídio e que hoje vive uma vida sem vícios, com a família em Hortolândia.

“Eu sempre andava pelas ruas e via as pessoas largadas, abandonadas, eu sentia no coração o desejo de ajudar. Nesse dia, eu presenciei uma moça tentando se jogar de uma passarela. Estava bêbada, drogada e revoltada por conta de uma traição. Foi muito chocante para mim, porque nunca tinha visto uma cena daquelas. Acredito que tenha sido usado por Deus e, graças a ele, ela desistiu”, recorda.

Já para Angela, uma história marcante foi a de uma garota de programa que conheceu na Avenida Bandeirantes. “Nós oferecemos comida para ela, que prontamente aceitou. Depois de conversar um pouco perguntei se podia lhe dar um abraço. A moça se surpreendeu e disse: ‘ninguém quer me abraçar, nem mesmo minha família. Ainda assim, ela aceitou. Tenho certeza que assim como eu, ela nunca esqueceu daquele abraço”, pontua.

Para Angela, essa é a principal razão de ser do projeto. “A ideia é levar mais que comida, é levar a palavra, é dar visibilidade para essas pessoas, que na maioria das vezes não são vistas. É muito bom poder levar esse alimento que supre o corpo e preenche a alma. Todo mundo que faz algo parecido, nunca mais é igual”.