Alice e Miguel são os nomes mais registrados no ano em Americana

Os nomes Alice e Miguel foram os mais registrados entre os bebês nascidos neste ano em Americana, de acordo com os dados divulgados pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). Os dois desbancaram Gael e Laura, que ficaram no topo do pódio em 2021.

Em Americana, foram 50 recém-nascidos registrados como Miguel, nome que também liderou as escolhas entre os meninos nascidos no Brasil em 2022, com 26.941 mil registros. Entre as meninas, o mais recorrente no País foi Maria Alice, com 24.019 crianças.

Mesmo liderando o ranking de nomes mais registrados na cidade neste ano, Alice e Miguel estão entre os 10 mais escolhidos ao menos desde 2015, primeiro ano da lista disponível para consulta. Miguel está entre os três melhores colocados desde então, levando o primeiro lugar em 2016, 2017, 2019, 2020 e 2022. Alice esteve no pódio em seis anos, levando a primeira posição em 2017, 2018 e neste ano.

Eliane com a pequena Alice: mãe não se incomoda por nome ser o mais escolhido – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

De acordo com o presidente da Arpen-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São), Gustavo Fiscarelli, a escolha dos nomes hoje em dia sofre influencias externas.

“Vivemos em um tempo de grande dinâmica social e muito influenciado pelas novas personalidades do mundo digital, que acabam ditando gostos e preferências e influenciando comportamentos”, disse.

A escolha de registrar o filho como Miguel veio do significado do nome, no caso da supervisora de merchandising Vanessa Gallucci Scapolan, de 39 anos, que passou por um processo de reconciliação após uma separação.

“Ele foi um anjo nas nossas vidas, que veio sem a gente esperar. Deus mandou esse presentão para nós, então foi um nome escolhido porque foi um anjo que salvou a nossa família”, disse.

Vanessa diz que o nome do filho, Miguel, tem significado especial para a família – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A popularidade do nome não incomoda Vanessa, que acredita que Miguel tenha um significado diferente para cada família.

Isso também não é um problema para a manicure Eliane Marques Rodrigues, 41, que escolheu Alice para a bebê que hoje tem cinco meses. “Não me incomoda, muito pelo contrário, eu costumo falar que essas mães têm muito bom gosto”, brincou.

A decisão por Alice veio de um sonho que a mãe teve em janeiro de 2021, no qual a própria bebê anunciava sua chegada. Em outubro, Elaine engravidou. “Não mudaria o nome, o importante é que ela tenha o nome que eu sempre sonhei”.

REGIÃO. Ainda de acordo com a Arpen-Brasil, Alice também foi o nome feminino mais escolhido em Santa Bárbara, enquanto o primeiro lugar entre os meninos foi Heitor. Em Nova Odessa, Miguel também liderou entre os garotos e, entre as meninas, o topo ficou para Helena.

Nomes mais escolhidos

Americana

Menino: Miguel, Gael e Heitor

Menina: Alice, Helena e Livia

Santa Bárbara

Menino: Heitor, Gael e Miguel

Menina: Alice, Maria Alice e Lorena

Nova Odessa

Menino: Miguel, Theo e Ravi

Menina: Helena, Maria Alice e Alice