Prefeito afirmou que todos os problemas apontados no local estão sendo analisados

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) disse que identificou que algumas pessoas envolvidas nas reclamações da falta de funcionários e medicamentos no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi são mal-intencionadas, pois teriam usado questões da saúde como política.

Prefeito disse que todas as reclamações são repassadas para a Secretaria de Saúde – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Chico afirmou que os problemas relatados diariamente tanto para ele, como para o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) são repassados à Secretaria de Saúde.

“Estamos analisando todos os problemas apontados e se necessário, vamos ver se é o caso de sindicâncias.”

Segundo ele, os questionamentos e reivindicações fazem parte do jogo democrático.

“Quem não compartilhar com os novos ideais, que pelo menos tenham respeito pela saúde das pessoas. Onde tiver problema nós iremos resolver”, enfatizou.

Na última sessão da câmara, nesta terça, um grupo de manifestantes chegou ao plenário carregando cartazes com frases como “sem funcionários”, “concursados esquecidos no HM” e “a enfermagem do hospital pede socorro.”

Naquela ocasião, a prefeitura informou que está finalizando os estudos de redimensionamento do quadro de servidores que atuam junto à Santa Casa de Chavantes, que administram o hospital.

Inclusive ressaltou que não houve desassistência aos usuários da rede SUS (Sistema Único de Saúde) e que “diversas contratações já foram feitas para recompor as escalas e novos funcionários serão contratados”.