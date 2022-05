Alexandre de Moraes manda associação explicar valores de motociata até Americana

Ministro acatou um pedido do PDT, que cita cobrança feita para apoiadores ficarem perto do presidente durante evento

O ministro Alexandre de Moraes, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou nesta semana que uma associação de Campinas informe e comprove o valor arrecadado ou direcionado para a motociata comandada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 15 de abril, de São Paulo a Americana.

Moraes acatou um pedido feito pelo PDT. Segundo o partido, a direção do evento vendeu ingressos com direito a acesso a uma área restrita no passeio motociclístico, próxima a Bolsonaro, pelo preço de R$ 10.

Motociata entrou na Praia Azul e foi até recinto de festa – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O valor era pago por meio de PIX para uma conta bancária vinculada à AMEC (Associação Mensagem de Esperança Campinas), que pertence à Assembleia de Deus Bom Retiro. Depois do pagamento, o participante recebia uma mensagem de confirmação acompanhada de uma foto do presidente.

De acordo com o ministro, a venda de ingressos foi comprovada pelo PDT. Na ação, o partido cita que Bolsonaro tem realizado atos com viés eleitoral e defende que “a arrecadação e os gastos realizados nesses eventos ficarão à margem da contabilização oficial de campanha, o que evidencia o denominado ‘caixa dois’”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para Moraes, essa conduta pode impactar nas eleições, “especialmente pela capacidade de financiamento da campanha, por intermédio da AMEC e sem a divulgação efetiva dos donatários, constituindo-se, portanto, violação amplificada da norma eleitoral.”

Além de detalhar os valores, a AMEC deverá informar ao TSE se possui algum tipo de vínculo com o presidente. O LIBERAL não encontrou um telefone para contato com a associação.

Caminho. Iniciada na capital, a motociata percorreu a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) até o entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), por onde os participantes transitaram até a saída para a Anhanguera (SP-330) – as pistas utilizadas pelas motos ficaram interditadas.

Ministro diz que conduta pode impactar nas eleições – Foto: Werther Santana / Estadão Conteúdo

Depois, entraram na Praia Azul, em Americana, e pararam no recinto da Festa do Peão, que tinha um palanque montado para Bolsonaro. O presidente foi recebido por dezenas de milhares de apoiadores na cidade – a Polícia Militar diz que havia 20 mil pessoas, enquanto a organização fala em 60 mil.

O evento custou R$ 1 milhão para o governo estadual, que precisou reforçar o policiamento no dia da motociata, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).