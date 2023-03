Alesp inicia legislatura sem deputado de Americana pela 1ª vez desde 1995

Pela primeira vez desde 1995, a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) dá posse aos deputados eleitos, nesta quarta-feira, a partir das 15h, sem nenhum nome de Americana. Desde então, a cidade sempre teve ao menos um representante local entre os parlamentares durante as últimas legislaturas: Vanderlei Macris (PSDB), Chico Sardelli (PV), Antonio Mentor (PT) e Cauê Macris (PSDB).

Neste ano, apenas dois eleitos da região assumirão vagas no Legislativo estadual: Ana Perugini (PT) e Dirceu Dalben (Cidadania), com bases eleitorais em Hortolândia e Sumaré, respectivamente.

Entre os 94 deputados que assumem o novo mandato de quatro anos, 46 deles tiveram menos de 100 votos em Americana, conforme levantamento do LIBERAL.

Plenário Juscelino Kubistchek, na sede da Alesp – Foto: José Antonio Teixeira / Alesp

No total, os nomes eleitos para a legislatura 2023-2026 contam com 38.530 votos válidos dos eleitores de Americana. Este número mostra uma representatividade menor das escolhas da cidade. Em 2018, os 94 parlamentares que conseguiram a eleição somavam 53.600 votos locais.

Dentre os eleitos com mais votos em Americana, destacam-se nomes como o do ex-senador petista Eduardo Suplicy – o mais votado na cidade –, do comentarista de política da direita e empresário Tomé Abduch (Republicanos) e do 1º tenente do Exército, Tenente Coimbra (PL), bolsonarista e defensor das escolas cívico-militares.

A predileção por candidatos aliados do agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dominou boa parte da votação no município, tal como nas eleições presidenciais e ao governo estadual. Entre os 19 deputados do PL eleitos, sete deles tiveram mais do que mil votos em Americana. Entre os 18 do PT, foram quatro que ultrapassaram a marca.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

REGIÃO. Ex-prefeito de Sumaré por dois mandatos, Dirceu Dalben conseguiu a reeleição – após uma disputa judicial – com 1.518 votos de Americana. O resultado foi melhor do que em 2018 – naquele ano, Dalben conquistara 1.071 votos no município. A maior parte de sua votação, entretanto, vem de Sumaré, recebeu 52.574 votos no ano passado de um total de 93.397.

Já Ana Perugini retorna à Assembleia Legislativa após derrota na tentativa de reeleição à deputada federal, em 2018. A deputada eleita pelo PT teve 79.061 votos no Estado, sendo 1.217 em Americana e 36.227 em Hortolândia, sua base eleitoral.

O VOTO DOS DEPUTADOS

Levantamento do LIBERAL mostra quantos votos os eleitos tiveram em Americana e no Estado em 2022: