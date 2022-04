Além do que se vê

Com baixa visão e trajetória na educação pública, o americanense Jean Lucas Costa, de 31 anos, comemora as notas máximas conquistadas em duas monografias de graduação, nos cursos de ciências sociais da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e direito na Unimar (Universidade de Marília). Enquanto cursa a última disciplina em direito e se prepara para aprovação na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ele planeja um projeto de difusão de direitos básicos e almeja lançar um livro contando sua história.

Com mais de 100 páginas cada, as monografias simbolizam os desafios enfrentados por Jean no mundo acadêmico, enquanto as notas reconhecem seu esforço. Ele explica que cada trabalho demandou a leitura de 15 a 20 livros, artigos e notícias para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que serve de guia para a escrita.

Jean Lucas Costa tem sérios problemas de visão – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Tive acesso aos materiais por meio digital, onde posso ampliar as fontes para enxergar da melhor forma. Também usei aplicativos de audição, e fazia anotações. Foi um trabalho de muito esforço, porque às vezes é necessário reler, mas deu certo”, conta ele, que dedicou nove meses à monografia entregue à Unesp e outros quatro meses ao trabalho entregue à Unimar.

Na Unesp, o trabalho de conclusão de curso seguiu uma perspectiva crítica sobre o direito, a cidadania e a própria organização da sociedade. Já na Unimar optou por uma abordagem mais tradicional do direito constitucional, administrativo e dos direitos fundamentais a partir do município, onde a maioria das pessoas tem acesso aos serviços públicos e busca a cidadania efetiva.

“O que me levou para essa trajetória acadêmica foi ter uma grande intenção de fazer a diferença no meio em que eu vivia”, lembra Jean, ex-aluno das escolas públicas Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Corimbo, em Americana, Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Paulo Azenha e Escola Estadual João Thienne, as duas últimas em Nova Odessa.

VISÃO

Jean descobriu um câncer muito agressivo aos 11 anos de idade, passou por quimioterapia e radioterapia e perdeu a visão durante o tratamento. Buscou avaliações e soluções, mas não pôde recuperar os 80% de visão perdidos. Demorou para entender sua condição e fez de tudo para levar uma vida normal, apesar dos inúmeros desafios.

“Nessa trajetória eu percebi várias barreiras, tanto de atitude quanto físicas. Uma escada sem indicação, onde eu poderia tropeçar e cair. A lousa eu nunca conseguia enxergar, dentre outras questões. Se não houver um acompanhamento e uma forma de buscar a acessibilidade, não tem como fazer provas e desenvolver uma vida acadêmica que vá te formar na plenitude”, argumenta ele, que sempre que possível tirava cópias ampliadas para facilitar as leituras, driblando as dificuldades com as fontes.

Contudo, a maior dificuldade citada por Jean é a inserção social. “O que falta e precisa ser superado é a visão do capacitismo que cobra da pessoa com deficiência o mesmo rendimento de uma pessoa que não tem. Essa é uma questão que pode ser enfrentada tanto no plano jurídico quanto no cotidiano, com palestras, discussões e até pesquisas”, afirma.

Comprometido com a defesa da inclusão das pessoas com deficiências sensorial, física e de outras modalidades, ele planeja um projeto de pesquisa e prática jurídica que vise a promoção da cidadania. A intenção é difundir conceitos básicos de direitos trabalhistas, civis, da criança, do adolescente, do idoso e da própria pessoa com deficiência. Para isso, Jean articula e procura novos parceiros.

“Isso é muito importante até para a demonstração de que enquanto há vida, há oportunidade e esperança. Que as pessoas, em suas variadas formas de viver, possam estar alcançando aquilo que elas almejam e se empenham em fazer”, destaca Jean, que pretende escrever um livro contando sua trajetória pessoal.