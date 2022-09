Aldo Rebelo fala em atrair investimentos para o setor industrial de Americana

Candidato ao Senado pelo PDT, ex-ministro esteve no LIBERAL e destacou o potencial do município

O ex-ministro e candidato a senador Aldo Rebelo (PDT) afirmou em visita a Americana, nesta quinta-feira (22), que sua presença no Congresso Nacional poderá ajudar na destinação de investimentos para a cidade na indústria e no setor de serviços.

O candidato, que esteve na sede do LIBERAL, destacou o potencial do município nesse sentido. Ele argumentou que Americana conta com rodovias que “dão acesso a todo o País”, está perto do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas, e possui tradição industrial.

Pedetista concedeu entrevista à Rádio Clube nesta quinta – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O pedetista promete, se eleito, defender a reindustrialização de São Paulo e também do Brasil, que, conforme ele apontou, têm sofrido com o fechamento de fábricas.

Segundo Rebelo, que também já foi presidente da Câmara dos Deputados, a solução é o poder público fomentar a capacidade de inovação das empresas, para elas produzirem com mais qualidade e menor custo.

“É isso que o mundo inteiro faz. Você perde competitividade quando não inova o suficiente para acompanhar o estado da arte no mundo”, disse o ex-ministro da Defesa, do Esporte e da Ciência, Tecnologia e Inovação, em entrevista à Rádio Clube (AM 580). Ele esteve acompanhado da ex-vereadora e candidata a deputada federal Maria Giovana (PDT).