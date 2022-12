Alça do Viaduto Romano será inaugurada na quarta-feira, em Americana

Solenidade ocorre às 16h; Chico informou, na Gold 94.7 FM, que as obras já estão concluídas

Nova estrutura dá acesso para a Avenida Abdo Najar - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana vai inaugurar nesta quarta-feira a nova alça do Viaduto João Batista de Oliveira Romano e o prolongamento da Avenida Bandeirantes. Há uma solenidade marcada para as 16h. As informações foram divulgadas pela administração municipal na tarde desta segunda.

No período da manhã, durante participação no programa Gold Morning, da rádio Gold 94.7 FM, o prefeito Chico Sardelli (PV) já havia informado que as obras estavam concluídas e que deveriam ser entregues à população nesta semana. “Está pronto”, afirmou.

Trata-se de um prolongamento da Avenida Bandeirantes do Campo do Torino até o Viaduto João Baptista de Oliveira Romano, que passa a ter uma nova alça para a Avenida Abdo Najar.

Executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, as obras também incluem instalação de semáforos, implantação da rede de iluminação com lâmpadas de LED, ampliação das faixas de rolamento e remodelação viária. Segundo a administração municipal, o objetivo é melhorar o fluxo de veículos na região.