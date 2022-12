Alça do Viaduto Romano é entregue com três anos de atraso

Autoridades destacaram a relevância da obra, que estava há décadas no planejamento do município

Prefeito Chico, vice Odir, ex-prefeito Omar, vereadores e secretários marcaram presença na solenidade - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Três anos e cinco meses depois do previsto, a nova alça do Viaduto João Batista de Oliveira Romano, enfim, foi inaugurada pela Prefeitura de Americana, nesta quarta-feira, e pode ser usada pelos motoristas.

A obra também compreende o prolongamento da Avenida Bandeirantes a partir do Campo do Torino. Essa extensão totaliza 1 km e termina na nova alça, que dá acesso à Avenida Abdo Najar.

A inauguração contou com a presença, inclusive, do ex-prefeito Omar Najar (MDB), que foi responsável pelo início da obra, em outubro de 2018. Oito vereadores e quase todo o secretariado do governo Chico Sardelli (PV) também estavam no local, que tinha até um palco e um telão instalados.

Na ocasião, as autoridades destacaram a relevância da obra, que estava no planejamento do município há pelo menos 30 anos, segundo o Executivo.

“Essa é uma obra que mexe com a mobilidade urbana do município, trazendo mais segurança e também evitando acidentes. Americana tem um território pequeno, é uma cidade com dificuldades na área da mobilidade urbana, e nós estamos trabalhando para poder avançar nessa questão”, disse Chico.

Os trabalhos foram realizados, em sua maior parte, por meio de contrapartida da empresa Caprem. Também houve investimento de R$ 1,7 milhão por parte da prefeitura. A previsão inicial era finalizar o serviço em julho de 2019.

Desde então, houve adiamentos por diferentes motivos, como pandemia, revisão de projeto, problema com fornecedor, chuvas inesperadas e outros imprevistos.

“Começamos, aí depois teve esse problema de pandemia, toda essa parada que deu no Brasil. Mas a gente não parou. A gente continuou fazendo projeto”, declarou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, nesta quarta. Ele está no cargo desde o início das obras.

Omar comemorou o fato de a atual administração ter dado andamento ao serviço. “Isso que é importante, não abandonar uma obra que foi iniciada por outro prefeito. Afinal das contas, quem perde é a cidade [se abandonar]. E o Chico deu continuidade”, disse.

O ex-prefeito vinha fazendo críticas públicas ao governo Chico, o qual apoiou nas eleições de 2020. Porém, nesta quarta, ele negou que tenha havido uma “desaproximação” com a gestão atual e afirmou que seu sucessor, assim como o vice Odir Demarchi (PL), tem feito um trabalho “maravilhoso”.

As obras também contemplaram iluminação de LED, calçada no prolongamento da Avenida Bandeirantes, passagem para pedestres na alça do viaduto e um conjunto semafórico no cruzamento da Abdo Najar com a Rua Tibiriçá, na região do bairro Conserva.