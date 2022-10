Alça do Viaduto João Romano será entregue em até 30 dias

Informação foi confirmada pelo secretário adjunto da Utransv, em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580)

Pavimentação asfáltica já foi concluída, mas ainda faltam serviços no local - Foto: Divulgação

As obras da nova alça do Viaduto João Batista de Oliveira Romano e do prolongamento da Avenida Bandeirantes serão finalizadas e entregues pela Prefeitura de Americana dentro de 30 dias, segundo o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol.

Ele apontou que ainda não há uma data exata para a inauguração. “Nós temos aí esses dias de chuva, então não podemos dar a data precisa”, disse nesta quinta, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A pavimentação asfáltica já foi concluída. Agora, faltam os serviços de pintura de solo e de guia, instalação de proteção para pedestre, sinalização, entre outras intervenções.

O prolongamento da Bandeirantes compreende um trecho de 1 km, entre a Rua Rondônia até a nova alça, que dá acesso à Avenida Abdo Najar.

Além da abertura da avenida e da construção da alça, houve instalação de semáforo, ampliação das faixas e implantação da rede de iluminação com LED. As obras foram executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem.