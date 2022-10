Alça de acesso à Rodovia Anhanguera está com buracos, em Americana

Problema verificado na altura do km 124, no Jardim Bertoni, tem gerado insatisfação entre os motoristas

Local tem buracos e prefeitura depende de autorização da Autoban para fazer melhorias - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A deterioração do asfalto e o buraco na alça de acesso da Rodovia Anhanguera, na altura do km 124, para a Rua Verona, no Jardim Bertoni, em Americana, tem gerado insatisfação entre os motoristas que passam pelo local.

Este é o caso do operador de máquinas, de 38 anos, que transita todos os dias pelo local. Ele preferiu não se identificar. “Ali é um lugar muito brusco, você sai em alta velocidade da pista e quando entra já é aquela areia e buraco”, reclamou.

Ele disse já ter presenciado acidentes, como motoqueiros caindo no buraco. De acordo com o operador, o problema existe há dois anos e ele já fez protocolos e até falou com vereadores, mas nada foi resolvido.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre o assunto e respondeu que só depende da autorização da Autoban, concessionária que administra a rodovia, para que possa realizar as obras no local. O pedido já foi feito para que os serviços sejam executados com a devida segurança.

