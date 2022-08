Alarme dispara e dupla é presa tentando furtar imobiliária no São Vito

Ferramentas, que teriam sido usadas na tentativa de furto, foram apreendidas - Foto: Guarda Municipal de Americana

Dois homens, ambos de 38 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (5) após serem flagrados pela Gama (Guarda Municipal de Americana), tentando furtar uma imobiliária do São Vito.

Segundo informações da Guarda, por volta de 3h30, os patrulheiros foram acionados por uma empresa de segurança, informando que o alarme da imobiliária da Rua Gregório Luchiari tinha disparado.

Os guardas foram averiguar a informação e, na frente do estabelecimento comercial, viram um homem em um Kadet. Questionado sobre o porquê estar no local, ele explicou que apenas dormia, entretanto, dentro do carro, foram encontradas diversas ferramentas, inclusive um alicate de grande porte.

Já no estacionamento da imobiliária, os patrulheiros encontraram um segundo homem. Indagado, ele confessou a invasão ao comércio.

Um dos assaltantes estava esperando o comparsa no carro, quando foi abordado – Foto: Paula Nacasaki – Liberal

No interior do estabelecimento, o espaço estava revirado e o criminoso tinha separado uma televisão e moedas para levar. Ele também confessou que o homem no Kadet era seu comparsa.

Eles foram levados à delegacia de American, onde receberam voz de prisão por furto tentado.