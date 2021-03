Ajudante geral é preso após furtar materiais elétricos em Americana

Um ajudante geral foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (25) após furtar materiais elétricos de uma loja da Avenida Carmine Feola, em Americana.

Furto aconteceu em uma loja da Avenida Carmine Feola – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h30 os guardas municipais foram chamados para atender uma denúncia anônima que informava que um homem caminhava pela Avenida Carmine Feola com um carrinho de reciclagem com possíveis objetos furtados.

Os patrulheiros foram até o local e nas proximidades com a Rua Europa viram o suspeito. Quando foi abordado, o ajudante estava com 12 transformadores de comando, correntes, cilindro e uma bobina de solenóide.

Ele negou que tivesse cometido furto, entretanto os objetos foram reconhecidos pela vítima do furto na delegacia de Americana. O ajudante ficou preso em flagrante pelo crime.