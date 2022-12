Ajudante geral é preso após ameaçar chamar PCC para matar a mãe idosa

Um ajudante geral de 36 anos foi preso após ameaçar chamar o PCC (Primeiro Comando da Capital) para matar a própria mãe, de 70 anos. A confusão ocorreu na casa da família, na noite desta quinta-feira (29), na Vila Bertine, em Americana.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial pela Gama (Guarda Municipal de Americana), por descumprimento de medida protetiva, pois ele já estava proibido pela Justiça de se aproximar da mãe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada para atender uma denúncia de que um homem teria deslocado o portão dos trilhos com chutes e que gritava que iria chamar os “irmãos do PCC” para matar a idosa. Ele exigiu dinheiro, pois estaria com fome, mas deixou o local em seguida.

Os guardas intensificaram as buscas naquela região e localizaram o suspeito. Ele alegou que passava em frente à residência de sua mãe e, ao avistar seu cão fora do imóvel, decidiu guardá-lo.

Conduzido ao plantão policial, o ajudante prestou depoimento e depois foi encaminhado à Cadeia de Monte Mor.