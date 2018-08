Ajudante é preso por tráfico no Jardim Guanabara

Foto: Arquivo / O Liberal

Um ajudante de 23 anos foi preso no Jardim Guanabara por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (24). Um outro indivíduo, no mesmo bairro, também foi flagrado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) com entorpecentes, chegou a engolir as substâncias, se negou a passar por atendimento médico e posteriormente foi liberado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os guardas faziam patrulhamento pela Rua Guanabara por volta das 16h, quando avistaram um indivíduo, que ao perceber a presença dos guardas, engoliu os entorpecentes que tinha em mãos. Com o homem foi encontrado R$ 29 em dinheiro.

Enquanto os patrulheiros faziam a abordagem no suspeito, um outro indivíduo viu a ação, ficou nervoso e tentou fugir. Na fuga, ele dispensou uma embalagem que continha 15 microtubos de cocaína.

Os dois foram detidos e primeiramente encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Na unidade de saúde, o homem que tinha engolido as drogas se negou a receber atendimento médico, e confessou que o que tinha ingerido eram entorpecentes. Depois disso, a dupla foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana. O homem que havia ingerido a substância foi liberado após registro da ocorrência, já o outro envolvido ficou preso e ficou à disposição da Justiça.