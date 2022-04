Ainda sem sede, IBGE analisa aluguel com recursos próprios

Instituto funciona desde 2007 no prédio do antigo colégio Divino Salvador, onde dividia paredes com a câmara

Instituto precisa buscar uma nova sede devido à mudança do Legislativo para a Avenida Monsenhor Bruno Nardini - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Ainda sem sede definida em Americana, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) analisa alugar um imóvel com recursos próprios. O instituto funciona desde 2007 no prédio do antigo colégio Divino Salvador, onde dividia paredes com a câmara. Porém, precisa buscar uma nova sede devido à mudança do Legislativo para a Avenida Monsenhor Bruno Nardini.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Encarregada de disponibilizar um espaço para o IBGE, a prefeitura foi atrás de um novo imóvel para o órgão, com o qual mantém um termo de cooperação. A administração municipal, inclusive, já ofereceu um local para o instituto. No entanto, ainda não houve avanço nesse sentido.

Em nota, o IBGE informou que segue “as tratativas com a prefeitura para encontrar um imóvel adequado para a instalação da agência”, mas, paralelamente, também estuda outro caminho. “Estamos analisando alternativas de locação com recursos próprios”, comunicou.

O caso virou assunto, até mesmo, em Santa Bárbara d’Oeste. No mês passado, o presidente da câmara local, Joel do Gás (PV), disse que as portas da Casa estavam abertas para abrigar a estrutura da agência de Americana.

“Se tivesse a possibilidade de o IBGE se mudar para Santa Bárbara, nós temos espaço na Câmara Municipal, e seriam muito bem-vindos. Mas a gente tem de ter uma questão de ética também, até porque a cidade de Americana, pelas informações que chegaram até nós, está trabalhando para que o IBGE fique na cidade de Americana”, afirmou o parlamentar durante participação ao vivo no Liberal no Ar, programa transmitido pela Rádio Clube AM 580, do Grupo Liberal.