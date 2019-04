Água parada preocupa moradores do Jardim Ipiranga

Uma moradora do Jardim Ipiranga, em Americana, reclama de água parada na Rua Icaraí. Segundo Maria de Fátima Roberta Shiutti, de 65 anos, o problema ocorre há anos e nenhuma providência foi tomada até o momento pelo poder público.

Foto: Divulgação

“Já faz tempo que isso vem acontecendo, não adianta nem empurrar a água, porque não tem esgoto, então ela sempre volta”, afirmou a aposentada. O problema da água parada no local gera medo nos moradores devido à proliferação do mosquito da dengue e o aumento da doença.

“Já são quatro crianças com dengue na rua, todo mundo fica com medo de pegar alguma doença. A situação é muito difícil”, disse ela.

A Prefeitura de Americana informou por meio da assessoria de imprensa que de acordo com o coordenador do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), Antônio Jorge da Silva Gomes, não há nenhuma denúncia oficialmente registrada sobre o assunto. “De qualquer forma, será enviado um agente do programa para verificar a situação”, traz a nota.