Água parada preocupa moradores do Jardim das Orquídeas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Uma moradora do Jardim das Orquídeas, em Americana, reclama de água parada na Rua Arnaldo Zapella. De acordo com a professora Nilsa Aparecida de Andrade Trevizan, de 55 anos, a situação traz dificuldades. “A água fica toda parada em frente de casa, e por causa do lodo, o odor é muito forte. As pedras não param na calçada e os buracos acumulam mais água, até para entrar em casa fica complicado”, afirmou.

Ela fala ainda que tem criança pequena em casa e isso gera insegurança. “Nós morremos de medo de pegar alguma doença. Essa água parada é um perigo, principalmente por causa da dengue”, explicou a professora.

A Prefeitura de Americana informou por meio da assessoria de imprensa que a reclamação está registrada no Programa Municipal de Controle da Dengue. A promessa é de que um funcionário iria ao local ainda ontem para verificar a situação. “Caso seja constatada a irregularidade, o proprietário do imóvel será notificado”, informou em nota.

