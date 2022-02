Água parada em área abandonada causa temor em vizinhos

O acúmulo de água parada em um terreno que seria uma horta na Rua Joaquim Jorge Ribeiro, na altura do número 563, na Chácara Machadinho, em Americana, tem causado temor nos moradores.

Poço foi aberto e abandonado no local – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Segundo o advogado Rogério Rocha, 43, as obras para abertura de uma horta no local aconteceram normalmente até o final do ano passado, mas, desde o início deste ano pararam, e entulhos como lonas foram deixados no local.

“Foi feito algo que deveria ser um poço, ou algo para ter água tratável e utilizar na horta, mas ela foi desativada e deixaram aberto com uma lona, e essa lona está acumulando água por causa das chuvas”, disse.

O temor é que mosquitos da dengue se proliferem no local, por mais que a região ainda não tenha registros de casos da doença. “É mais uma preocupação proativa do que reativa”, contou.

O advogado já registrou um protocolo junto à Prefeitura de Americana para que medidas fossem tomadas, mas, apesar de a administração ter feito uma visita na região, nenhuma providência foi realmente tomada.

Questionada pela reportagem, a administração informou que agentes estiveram no local, em 3 de fevereiro, e, por se tratar de um terreno público, o PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) encaminhou o caso à Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), para que tomasse providências no caso.

Em nota, a prefeitura disse que a Sosu e a Secretaria do Meio Ambiente farão outra visita ao local nos próximos dias para verificar a situação.

Americana registrou 7 casos positivos de dengue até 23 de fevereiro, quando a prefeitura foi questionada pelo LIBERAL. Em comparação, janeiro e fevereiro do ano passado registraram juntos 30 casos.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani