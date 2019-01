Água jorra durante toda a madrugada no Jardim São Luiz

Foto: Arquivo Pessoal

Um problema na tubulação da Rua Marco Campari, no Jardim São Luiz, em Americana, provocou na madrugada desta terça-feira (08) um vazamento no asfalto da via. Segundo a aposentada Fátima Nelson Souza, de 63 anos, que mora no local, uma equipe do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana esteve ontem a tarde no local para a realização de um reparo e deixou a obra sem terminá-la. Segundo ela, por volta da meia-noite, a tubulação estourou e começou a jorrar água em grande quantidade. Até a última atualização desta reportagem – 17h00 desta terça-feira – uma equipe do DAE seguia no local na tentativa de reparar o vazamento.

A aposentada diz que tentou entrar em contato com o DAE por telefone em dois horários: pela madrugada, após a meia-noite; e também às 6h, mas não obteve retorno da autarquia. Somente às 9h, segundo ela, é que uma equipe do órgão chegou à rua onde o problema ocorre. Fátima relatou que o vazamento chegou a cessar durante alguns minutos, mas retornou e segue com a mesma intensidade do início da madrugada.

Uma equipe do DAE esteve na Rua Marco Campanari ontem para realizar um reparo na tubulação e foi embora sem a conclusão do serviço, segundo a aposentada. “Meia-noite eu estava acordada e percebi um barulho de chuva, abri a porta e olhei aquele chafariz jorrando água”, afirmou. Ela disse ainda que a forte pressão da água afetou o asfalto da via. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou às 16h57 desta terça-feira que uma equipe do DAE está atendendo a ocorrência para buscar “resolver o problema o mais rápido possível”, afirmou em nota.