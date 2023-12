Água e asfalto são prioridades da Prefeitura de Americana em 2024, diz Chico

Prefeito de Americana também classificou como necessárias as terceirizações realizadas no município

Ao olhar para 2024, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), enxerga como prioridade a execução de obras voltadas para asfalto e abastecimento de água.

Dois novos reservatórios de água estão em construção, e a prefeitura também já anunciou R$ 38 milhões para recapeamento e pavimentação de 87 ruas e avenidas. As melhorias foram reforçadas por Chico em entrevista ao LIBERAL.

Prefeito Chico Sardelli, em entrevista ao LIBERAL – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na ocasião, ele também classificou como necessárias as terceirizações que têm sido realizadas pelo município. Neste ano, por exemplo, três unidades de saúde passaram a ser geridas pela OS (Organização Social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, inclusive o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

A merenda escolar e o CadÚnico também ficaram sob responsabilidade da iniciativa privada, e a prefeitura propõe, ainda, a concessão dos serviços de esgoto. Para Chico, trata-se de um “planejamento moderno”, que possibilita que a prefeitura alcance os objetivos com maior celeridade. O prefeito também abordou outros assuntos:

BALANÇO DE 2023

“Este foi um ano em que muitas coisas boas aconteceram, como a questão do Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), a reabertura dos postinhos, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, desenvolvimento econômico, Americana bombando na área de emprego… No PIB (Produto Interno Bruto), nós estamos com 26% acima. Americana gerando emprego, shopping para ser inaugurado no ano, recapeamento… Foram mais de 60 ruas até agora e mais 89 nós temos ainda daqui para frente. Existe problema? Lógico que existe. mas também existem soluções para os problemas. Na Educação também, por exemplo, sala maker com robótica, programa Aluno Tutor do Google, revitalização das escolas, educação empreendedora… São projetos importantes que nós aplicamos na ponta, mas também preparamos e capacitamos os nossos profissionais. Tudo isso de bom que aconteceu na nossa administração não seria possível se não fosse uma parceria com os 4,9 mil funcionários aproximadamente que a prefeitura tem. Nós temos dado abertura, ouvindo a tudo e a todos. Sou um prefeito que recebe todo mundo e não estamos fazendo loucura. Nós estamos com os pés no chão.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

PRIMEIRO ANO DE MANDATO SEM PANDEMIA

”Em 2021 e 2022, nós tivemos a pressão da Covid, que mudou o perfil de absolutamente todos, em função de um problema não nosso, mas de um problema mundial. Isso trouxe, na minha visão de homem público, uma baixa autoestima para a cidade, com todo mundo não podendo ir para lugar nenhum. Prendeu as pessoas dentro de casa. A gente vira o ano para 2023, e se deu uma uma condição mais tranquila, com os eventos começando a acontecer, as atividades começando a acontecer, e a autoestima do cidadão começou também a andar para cima. A pandemia foi triste, mas o pós-pandemia está sendo de uma recuperação muito boa. Eu acabei de falar da questão industrial, do emprego, empresas vindo para cá… São coisas positivas. Por isso que digo que Americana voltou a sorrir.”

CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES

”Os funcionários vão se aposentando e deixando o posto de trabalho, e há muitos anos não se fazia um concurso público de uma forma correta e necessária. Nós fizemos esse concurso público e estamos repondo as peças do tabuleiro para que a Americana melhore ainda mais a qualidade de prestação de serviços da prefeitura.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

PRIMEIRO ANO DA OS À FRENTE DO HM

”Toda mudança vem para acrescentar ou melhorar. Então, é nesse sentido. Tenho muito respeito e gratidão por todos os funcionários do hospital. Ninguém foi mandado embora em função da vinda de uma nova gestora. Então, nós vamos nos acomodando, os índices começam a ser positivos nas questão de atendimento, pronto-socorro, em todas as atividades. E a [Santa Casa de] Chavantes ganhou um contrato para administrar a Unacon e a UPA Cillos também, e tem feito com grande maestria. Eu tenho acompanhado, tenho visto. A Unacon é uma obra com alcance na saúde da comunidade e também uma obra social, porque você tira as pessoas de caminharem 400 km para outras localidades para fazer a quimioterapia, por exemplo. São 6,5 mil procedimentos quimioterápicos por ano, 650 cirurgias oncológicas, e a UPA Cillos atendendo a todo vapor. As UPAs 24 horas fazem parte de um de um processo para desafogar o trabalho do Hospital Municipal. O primeiro atendimento, menos emergencial, acontece na UPA. E aí, partindo para uma coisa mais delicada, vai direto para o Hospital Municipal. Dentro daquilo que nós esperamos e queríamos, está atendendo às expectativas, mas tem coisas que devem ser melhoradas ainda.”

PONTOS A SEREM MELHORADOS

“A possível demora no atendimento, que a gente tem que controlado muito bem, a questão das obras internas do hospital. Nós estamos investindo, com nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva), novas acomodações, a reforma agora da Maternidade. São coisas necessárias e importantes que nós devemos aprimorar, mas a coisa principal é o atendimento ao público de forma adequada, com carinho e amor, como eu tenho visto.”

PROPOSTA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO

”Eu fui eleito para promover algumas mudanças também no sistema original. Sou contra privatização do DAE (Departamento de Água e Esgoto), já dei a minha posição, mas eu entendo que a concessão do esgoto é muito importante, mesmo porque nós não estamos dando nada para ninguém. Nós estamos dando a possibilidade de investimento nas obras que se fazem necessárias ao longo de 30 anos. São aproximadamente R$ 900 milhões, e a prefeitura, com o recurso próprio e em face da questão financeira herdada, não pode abrir mão de uma parceira para investir. Então, estou muito seguro dessa posição, mesmo porque o DAE continua administrativamente comandando. A concentração de trabalho passa pelas nossas mãos.”

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

TERCEIRIZAÇÕES

“Temos que separar o momento da política eleitoral do momento da política de trabalho, de planejamento do nosso governo. Nós entendemos que as terceirizações, as parcerias que a gente tem feito, são necessárias e já acontecem há muito tempo. Temos mais de 100 prestadores de serviço, se você pegar na ótica de parcerias e concessão. Estamos procurando melhorar ainda mais a qualidade e eficiência, sem demissão de absolutamente ninguém, a não ser a demora ou não chamando os concursados, porque esse serviço já está concedido. Vejo como um planejamento moderno, de visão moderna, que é a possibilidade de estabelecer parceiros para atingir os objetivos que a comunidade quer com maior celeridade.”

ANO DE ELEIÇÃO

“Eu tenho dito nos quatro cantos que nós vamos falar de política a partir do ano que vem, mais precisamente a partir de março. Mas vamos ter de conviver com os ditames da lei, porque tem algumas coisas que são restritivas. É um ano politicamente diferente, porque é um ano de mudança de prefeito, mudança de vereadores. Estamos ainda na tocada do trabalho, não na tocada da política. Dentro da política, nós vamos respeitar aquilo que determina a lei. Existe a possibilidade de você me perguntar se serei candidato à reeleição. Olha, estou gostando de ser prefeito, estou fazendo a minha parte, construindo a história, procurando diminuir os problemas da cidade. Logicamente, se tiver uma administração bem avaliada, temos até a possibilidade de ser candidato. Caso contrário, vou para casa.”

PRIORIDADES PARA 2024

“Asfalto, água e as coisas básicas da cidade. Estamos tendo um trabalho muito forte na questão do investimento na água. São três novos reservatórios com 2,1 milhões de água. Iniciamos obras de mais dois, que são o do São Vito e do Parque Gramado, região que não tem reservatório. Estamos tomando toda a medida necessária para mudar as tubulações. Então, a questão da água vai ser uma prioridade. E, na questão da malha asfáltica, temos esse aporte do governo de R$ 30 milhões, mais R$ 8,9 milhões de contrapartida da prefeitura.”