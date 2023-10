Ao todo, 100 mulheres participaram do primeiro dia da carreta, que é equipada com dois mamógrafos digitais

A agilidade na realização de exames de mamografia foi o principal motivo para que 100 mulheres participassem, nesta terça-feira (17), da carreta do Hospital de Amor, instalada na sede do Instituto Rosa do Bem, no Jardim Alvorada, em Americana.

A iniciativa faz parte do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

Carreta é equipada com dois mamógrafos digitais – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A carreta é equipada com dois mamógrafos digitais. Os exames foram agendados previamente e serão encaminhados ao Hospital do Câncer de Barretos, que fará a análise e retornará os resultados para a Rosa do Bem.

Da chegada ao local à conclusão do exame, a mulher demorava de 30 a 45 minutos.

Essa agilidade foi destacada pela aposentada Vilma Zorzetti de Souza, 59, que disse preferir aguardar a vinda da carreta à cidade ao invés de tentar fazer a mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“No SUS, você tem de marcar, ficar esperando, às vezes demora. Aqui você marca, faz o exame rapidinho e vai embora. É bem mais simples. E é um exame importante, todo ano eu venho fazer”, disse.

Vilma ainda contou que a sua irmã, Neuza, se recuperou recentemente de um câncer de mama. O susto conscientizou a família quanto à importância da mamografia.

Isso, segundo a corretora de seguros Marilene Artur Diogo, 55, tem de ser cada vez mais divulgado entre as mulheres.

“Essa campanha é muito importante para que as mulheres vejam e façam parte, porque se for um câncer e se for descoberto no início, dá para curar”, apontou.

Além das enfermeiras as pacientes foram atendidas no local por integrantes da Rosa do Bem que se curaram do câncer de mama.

Uma delas foi Maria Cristina Lahr, 62, que se disse grata e muito feliz por conseguir fazer parte do evento e ajudar as mulheres.

DIAGNÓSTICO

Os mesmos sentimentos foram compartilhados pela presidente do instituto, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

“É muito bom ver as mulheres participando desse exame que é fundamental. Nele, você é capaz de diagnosticar o câncer quando está no comecinho, antes de se tornar palpável e aí a chance de se curar é de 95%”, explicou.

As ações da carreta serão realizadas até o dia 26 de outubro, totalizando 600 mulheres atendidas.

Além disso, o Instituto Rosa do Bem promoverá, no próximo domingo (22), uma caminhada na Avenida Brasil, com saída às 9 horas, do CCL (Centro de Cultura e Lazer).