Agentes são capacitados sobre febre maculosa

Dando prosseguimento às ações de controle da febre maculosa, que ocasionou um surto recentemente no município, a equipe do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões) realizou nesta sexta-feira (15) mais uma etapa da capacitação iniciada na semana passada.

Foto: Clayton Damasceno / O Liberal

O treinamento ocorreu na unidade ESF (Estratégia Saúde da Família) do Jardim Brasil e contou com aproximadamente 20 agentes comunitários de saúde que atuam no território compreendendo o Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Antônio Zanaga 1 e 2, Vila Bela e Profilurb.

O objetivo da capacitação é que os profissionais estejam aptos para disseminar ao máximo as informações sobre a doença e suas condições de contágio, bem como orientar os moradores sobre as formas de prevenção durante as atividades de rotina.

“Esta ação é essencial, principalmente nesse momento de surto da doença, onde cada agente é um multiplicador para disseminação de informações e orientações à população”, declarou Antônio Jorge da Silva Gomes, coordenador da Vigilância Ambiental, setor ligado à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.