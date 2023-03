Agente penitenciário é preso após agredir e apontar arma para esposa em Americana

Mulher conseguiu fugir e acionar a polícia após seu enteado, filho do agressor, segurar o pai

Arma utilizada pelo agente penitenciário – Foto: 19º BPMI / Divulgação

Um agente penitenciário de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (23), em Americana, após agredir a sua esposa com socos, tapas e ainda apontar uma arma de fogo para ela. Os ataques só cessaram após o filho do agressor intervir.

Segundo informações da vítima, de 39 anos, em registro de ocorrência, por volta de 23h, ela e o marido estavam discutindo no apartamento onde residem, no bairro Cariobinha, quando em determinado momento ele passou a agredi-la com tapas e socos e depois apontou uma arma em sua direção.

Na sequência, o seu enteado de 15 anos, que é filho do agressor, puxou o pai pelo pescoço, lhe dando uma gravata, o que possibilitou a sua saída do apartamento. Depois ela chamou a PM, que atendeu a ocorrência.

A mulher relatou ainda que essa não é a primeira vez que o marido aponta a arma para ela e a agride.

Após ouvir a versão dos envolvidos, os militares levaram a mulher até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana onde ela passou por atendimento médico e foi liberada.

O agente penitenciário foi conduzido ao plantão policial de Americana, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e permaneceu preso.