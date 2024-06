Agendamento online de espaços esportivos de Americana entra em funcionamento na segunda

O agendamento prévio será obrigatório para a utilização das quadras - Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana.JPG

O novo sistema de agendamento online para utilização dos espaços esportivos de Americana, desenvolvido pela Prefeitura por meio das Secretarias de Esportes e de Comunicação e Tecnologia da Informação, entra em funcionamento na próxima segunda-feira (3). Trata-se da ampliação do Hora Marcada, ferramenta criada totalmente por servidores municipais e que já é utilizada pela Secretaria de Fazenda desde setembro de 2021.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O sistema estará disponível no site da Prefeitura, na aba de Serviços, no item Hora Marcada, ou através do link, e poderá ser acessado tanto por meio de computadores quanto por dispositivos móveis. O agendamento prévio será obrigatório para a utilização das quadras, sendo possível incluir um equipamento por agendamento e por dia.

“Essa é uma novidade que já vinha sendo estudada há algum tempo e que vai facilitar o uso dos espaços esportivos pela nossa população. Com a possibilidade de agendar horário pelo site, os munícipes poderão frequentar os locais com mais comodidade e tranquilidade. Agradecemos os nossos servidores municipais e o esforço conjunto das secretarias”, comentou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Para realizar o agendamento, o interessado deverá informar nome, CPF, e-mail e número de telefone, selecionar o equipamento que deseja agendar e, em seguida, escolher a data e horário para utilização do espaço. As vagas serão disponibilizadas semanalmente pela Secretaria de Esportes.

Por meio do sistema, será possível também consultar os agendamentos realizados, ter acesso ao comprovante, que deve ser apresentado antes da utilização do espaço, e cancelar o agendamento, caso não seja possível comparecer no dia e horário marcados.

“O objetivo do nosso trabalho é sempre modernizar os serviços municipais e proporcionar mais praticidade ao dia a dia dos cidadãos, como pede o nosso prefeito Chico Sardelli. Tenho certeza que essa ferramenta, desenvolvida totalmente pelos nossos próprios servidores, será muito útil e ajudará a atrair mais frequentadores aos equipamentos públicos”, acrescentou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone (19) 3406-6111 ou comparecer à sede da pasta, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A novidade vai permitir que os cidadãos realizem agendamentos de horários para utilização dos seguintes equipamentos públicos: