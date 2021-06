Agenda de 900 vagas para vacinação em Americana se esgota em uma hora

Todas as 2,4 mil vagas disponibilizadas para vacinação contra o novo coronavírus em Americana nesta quinta já se esgotaram. O primeiro lote de 1,5 mil horários foi preenchido rapidamente. Na sequência, o município abriu mais 900 vagas, que se esgotaram em uma hora.

No total, 2,4 mil vagas foram disponibilizadas para vacinação e rapidamente preenchidas – Foto: Reprodução

A prefeitura disse que vai disponibilizar mais agendamentos conforme novas doses cheguem ao município. A estimativa é que a população entre 50 e 59 anos, público atualmente vacinado na campanha, seja formada por 30 mil pessoas.

“Graças à grande procura, é natural que nos primeiros dias a população que acessa o site não consiga agendamento imediato. Conforme mais doses chegam, novas vagas serão abertas diariamente”, disse a administração.

O site para agendamento está sofrendo com instabilidades, com relatos de dificuldade de acesso por parte da população. O município explicou que isso tem ocorrido pela alta procura nos últimos dias.

“A Prefeitura já vem trabalhando para melhorar a capacidade do site de receber acessos simultâneos, mas é preciso destacar que o agendamento ocorre basicamente com as doses disponíveis, portanto, ainda que o atual público seja estimado em 30 mil pessoas, os agendamentos ocorrerão de acordo com a quantidade de vacina que tivermos em mãos”, explicou.