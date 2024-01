A agência do Banco do Brasil na Avenida Cillos, em Americana, interrompeu o atendimento nesta quarta-feira (17), após um furto de fiação do quadro de energia elétrica. A informação foi confirmada por funcionários da unidade. O criminoso ainda tentou realizar o mesmo furto em uma agência da Caixa Econômica Federal que fica no mesmo quarteirão, mas não conseguiu.

Banco do Brasil da Avenida Cillos, em Americana, interrompeu atividades por conta do crime – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O LIBERAL esteve no local nesta quarta e se deparou com o Banco do Brasil fechado. Colado na porta havia um aviso que informava a falta de energia e que não tinha previsão de retorno. Minutos depois da chegada da reportagem, uma equipe de eletricistas iniciou os reparos no quadro de distribuição.

Em conversa com um funcionário, ele confirmou o furto e contou que colaboradores da agência chegaram para trabalhar no período da manhã, mas não conseguiram ligar aparelhos e computadores. Quando foram ver o quadro de energia, ele estava arrombado, com pedaços da fiação furtada no chão. O crime teria acontecido durante a madrugada.

Ainda segundo o mesmo funcionário, equipes da PM (Polícia Militar) buscaram câmeras de segurança na região para tentar identificar o autor.

Agência da Avenida Cillos não informou prazo para retomada das atividades – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No mesmo quarteirão, o criminoso ainda tentou violar e realizar o mesmo furto em uma agência da Caixa, o que foi confirmado pelo banco ao LIBERAL. A ocorrência não impactou o atendimento da unidade, mas uma equipe também estava fazendo reparos no quadro.

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o caso do Banco do Brasil foi registrado como furto no 4° DP (Distrito Policial) de Americana e será investigado pela PF (Polícia Federal), por ser tratar de um órgão federal.