Afetadas pela pandemia, academias fecham e buscam crédito

A 11ª edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia de Covid-19 nas Micro e Pequenas Empresas aponta que as academias estão no grupo das atividades mais afetadas pela crise sanitária no Brasil. A pesquisa, que foi realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), mostra que metade dessas academias está com dívidas em atraso.

De acordo com a pesquisa, o faturamento do setor chegou, em maio, a um patamar 52% abaixo do que seria normal para o mês. Na edição anterior da pesquisa, realizada em fevereiro, o segmento estava 42% abaixo do normal. Essa piora de cenário fez com que esses empresários se tornassem os mais preocupados entre todos os setores analisados: 72% alegam que estão com muita dificuldade de manter o negócio.

“Com certeza este setor foi um dos mais prejudicados. Muitas academias precisaram recorrer a créditos para se manterem no período de lockdown. Outras, infelizmente, fecharam suas portas e muitas delas conseguiram se reinventar com o oferecimento de aulas online, por exemplo, e conseguiram passar pelo período mais difícil”, avaliou o diretor coordenador do departamento fitness da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcio Rogério da Silva. De acordo com ele, cerca de 30% das academias na cidade encerraram as atividades por conta da pandemia.

“Com a chegada da pandemia, infelizmente, não vimos outra alternativa senão fechar”, contou o educador físico, Marcelo Marcos Pereira – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Há mais de 22 anos no Parque Novo Mundo, em Americana, a academia Flamma é um dos exemplos do impacto negativo da pandemia. A academia encerrou as atividades em março de 2020 e de acordo com o dono e educador físico, Marcelo Marcos Pereira, muitos foram os fatores que contribuíram para encerrar as atividades.

“Nossa academia era familiar e por conta da instalação e concorrência de outras maiores aqui na cidade, começamos a ver uma queda nas matrículas. Com a chegada da pandemia, infelizmente, não vimos outra alternativa senão fechar”, contou.

O educador físico diz, porém, que se reinventou e no mesmo mês que encerrou as atividades da academia, abriu um novo modelo de negócio no Jardim São Paulo. “Saí de um prédio de mais de 600 metros quadrados e vim para um de 60. Aqui, trabalhamos com atendimento personalizado, diferenciado e individualizado”, explicou, otimista, sobre o MRP Studio.

Outras academias, como a R2, de natação, viram nas linhas de créditos oferecidas pelo governo federal uma oportunidade de investimento nas instalações e ajuda no capital de giro.

“A taxa de juros desses créditos estava atrativa e aproveitamos. Esses recursos nos ajudaram e muito no processo de recuperação e deram um fôlego no nosso caixa. Além disso, pudemos investir na academia e compramos mais equipamentos”, disse o sócio-administrador da R2, Ricardo Zulian.

Segundo informou ao LIBERAL, eles perderam 40% dos alunos de março a agosto de 2020, mas até julho deste ano, conseguiram recuperar 20%. “Temos grandes expectativas sobre a retomada e acreditamos que agora com a vacinação, vamos voltar com mais alunos”, finalizou Ricardo, que prevê uma melhora no cenário do setor.