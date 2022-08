Afastamento de professor do Polivalente é prorrogado pelo Centro Paula Souza

As investigações seguem em andamento pela Promotoria de Justiça do município, mas o caso está sob sigilo

O CPS (Centro Paula Souza) prorrogou o afastamento do professor de matemática da Etec Polivalente, em Americana, Roberto Torezan, 67, que fez um discurso homofóbico em uma sala de aula, em fevereiro deste ano. As investigações seguem em andamento pela Promotoria de Justiça do município, mas o caso está sob sigilo por ser procedimento da área da Infância.

O inquérito civil também investiga a existência, no âmbito escolar, de políticas anti LGBT fóbicas adequadas e suficientes ao combate e enfrentamento da discriminação.

A polêmica teve início após estudantes postarem, no dia 10 de fevereiro, um áudio de mais de oito minutos em uma página criada nas redes sociais, tentando chamar atenção para o caso.

Nesse áudio, o professor de matemática teria exposto opiniões pessoais sobre homossexuais, aos quais se refere como “coluna do meio”, além de ter se manifestado contrário ao casamento gay.

O caso foi denunciado ao MP (Ministério Público) pelo estudante e integrante da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Nova Odessa, Pablo Ruan.

Com cartazes de repúdio, estudantes gritavam frases como “não vamos tolerar”, “não há cura para o que não é doença” e “homofobia não é opinião” – Foto: Claudeci Junior – O Liberal

“Nenhuma forma de preconceito e discriminação é liberdade de expressão, além de crime, é uma violação ao direito alheio à vida, à liberdade, à segurança, que são direitos fundamentais”, declarou o jovem.

Desde que o caso veio à tona, o professor foi afastado pelo CPS por 180 dias sem prejuízo dos vencimentos, conforme determina a lei estadual 10.177/1998. O período venceria agora em agosto.

Em nota, no entanto, a instituição informou que o afastamento foi renovado até que a apuração da PPD (Procuradoria de Procedimentos Disciplinares) da PGE-SP (Procuradoria Geral do Estado) seja concluída. Segundo consta no portal da transparência do Estado de São Paulo, o professor recebeu, em julho último, R$ 21.444,05.

O Centro Paula Souza informou ainda que depois do ocorrido, promoveu palestras e rodas de conversas com alunos e professores sobre respeito à diversidade. Um dos encontros foi comandado pela presidente da Comissão da Mulher da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, Jéssica Ventura, ex-aluna da unidade.