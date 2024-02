Aeroporto de Americana tem 20% de aumento no número de pousos e decolagens em 2023

Levantamento divulgado pela Utransv aponta fluxo de 12.575 aeronaves na cidade no último ano

O Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação, em Americana, registrou um aumento de 20% no número de pousos e decolagens em 2023, se comparado a 2022.

Aeroporto registrou 5.913 pousos e 6.662 decolagens no último ano – Foto: Ariel Ferreira/Prefeitura de Americana

O levantamento, que aponta um fluxo de 12.575 aeronaves, foi divulgado na tarde desta quarta-feira (14) pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).

De acordo com o balanço, o aeroporto registrou 5.913 pousos e 6.662 decolagens no último ano. Em 2022, a somatória apontou 10.434 aeronaves pousando ou decolando no local.

A estatística tem aumentado anualmente desde 2019, quando a relação de pousos e decolagens foi de 3.369. O secretário adjunto de trânsito, Marcelo Giongo, explica que a localização é um fator importante para o crescimento.

“Estamos aumentando gradativamente o número de pousos e decolagens, além da movimentação de passageiros da aviação executiva no aeroporto. Isso se deve ao crescimento da aviação na nossa região e a qualidade e segurança do nosso aeroporto”, explicou.

Com relação ao número de passageiros, o balanço da Utransv registrou 23.062 pessoas utilizando o aeroporto em 2023.

Do montante, foram 11.915 embarques e 11.147 desembarques. No ano anterior, 22.979 pessoas haviam passado pelo local.

“O Aeroporto de Americana é a porta de entrada para os novos negócios e tem contribuído diretamente para o desenvolvimento econômico da cidade”, comentou o administrador do aeroporto, Levi Rossi.

Ações recentes

Em janeiro, o aeroporto recebeu melhorias estruturais, incluindo novas sinalizações e pinturas no interior e exterior do local. O zebrado da cabeceira da pista, por exemplo, está entre os pontos revitalizados. Além disso, o estacionamento para a área de acesso ao terminal de passageiros, administração e restaurante foi ampliado.

“O apoio da gestão do prefeito Chico Sardelli (PV) e do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) nas melhorias executadas recentemente tem garantido mais segurança, seja na aviação executiva, nos hangares instalados e, principalmente, para os alunos das escolas de aviação”, completou Levi.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.