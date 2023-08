Aeroporto Municipal de Americana deve receber recursos - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Aeroporto Municipal de Americana está na lista de prioridades do PAN (Plano Aeroviário Nacional), que norteia o planejamento do governo federal para o setor até 2052. Segundo o documento, o terminal americanense atende aos critérios necessários para inclusão no pacote de investimentos proposto pela União.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a importância do aeroporto para o plano levou em conta três fatores, entre eles a proximidade com Campinas, que fica a menos de uma hora de distância e possui um aeroporto de grande porte.

O terminal americanense também se destaca por ser um polo de treinamento de pilotos e por ter “diversas” oficinas de manutenção, conforme informou o ministério ao LIBERAL.

O plano, no entanto, ainda pode ser modificado, pois encontra-se em fase de consulta pública até o próximo dia 25. As pessoas podem ver o documento e dar suas contribuições por meio do portal “Participa + Brasil”.

“Uma vez aprovado o PAN, o plano de investimentos pode prever a implementação de auxílios visuais para pouso e decolagem, proteção da área patrimonial e capacitação dos funcionários do aeroporto, bem como eventual adequação da infraestrutura atualmente instalada, que serão definidos a partir de estudos de viabilidade técnica, orçamentária e de engenharia”, diz o ministério.

No PAN, o aeroporto de Americana aparece em décimo lugar na hierarquização de prioridades do cenário estratégico elaborado pelo governo federal. A lista reúne 35 terminais.

“O Plano Aeroviário Nacional é muito importante para o setor, pois servirá como base para o planejamento da aviação civil para os próximos 30 anos, como também o cenário das demandas da aviação no País”, disse o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Projeto para ampliação do aeroporto está em andamento

Já existe um projeto em andamento para ampliação do aeroporto, por meio de um contrato firmado entre o município e a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), com recurso proveniente do antigo Ministério da Infraestrutura. O repasse, intermediado pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PSD), soma R$ 796,8 mil.

Segundo a prefeitura, ainda não há como precisar o valor necessário para a obra, o que será possível só após a finalização do projeto, que deve ficar pronto até o final deste ano.

“O projeto está em fase de elaboração, mas a necessidade do aeroporto é a revitalização na pista de pouso e decolagem, alargamento da pista de taxiway, além de melhorias no balizamento noturno, na sinalização horizontal, iluminação, instalação de Papi (sigla em inglês para Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), entre outras melhorias operacionais”, afirmou Adriano.

Conforme o Ministério da Infraestrutura divulgou no ano passado, a ideia também é alargar a pista de pouso e decolagem, que passaria de 18 para 23 metros; construir área de giro para aeronaves na cabeceira 12; e restaurar o pátio das aeronaves.

De acordo com a prefeitura, o aeroporto tem se mostrado uma “grande porta” para o desenvolvimento econômico da cidade. O Executivo justifica sua tese com dados que mostram um aumento no número de voos.

Conforme balanço divulgado pela administração, o terminal teve 6.432 pousos e decolagens no primeiro semestre deste ano, ante 4.245 no mesmo período de 2022.