Aeronave cai no aeroporto de Americana e deixa duas pessoas feridas

Uma aeronave de pequeno porte, modelo Trike, caiu e pegou fogo no Aeroporto Municipal de Americana na manhã desta quinta-feira (26), por volta de 8h50. Ela era ocupada por dois homens. Um deles, o passageiro, teve queimaduras de segundo grau e foi socorrido, enquanto o outro, o piloto, dispensou atendimento médico, segundo o Corpo de Bombeiros.

“A aeronave estava em fase de pouso com dois homens. Como está ventando bastante hoje me parece que houve uma desestabilização. Ela ‘embicou’, é como se fosse um ‘capotamento’ da aeronave e ela se incendiou”, afirmou o comandante dos bombeiros em Americana, capitão João Paulo Laso.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Video-2023-01-26-at-10.02.21.mp4 Trabalho na pista do aeroporto de Americana após a queda da aeronave

A aeronave saiu de Atibaia e fazia um voo de reconhecimento até Americana, de acordo com o piloto e instrutor de voo Luiz Favero, de 69 anos, ouvido pelo LIBERAL no aeroporto. A queda aconteceu a cerca de dois a três metros da pista após uma rajada de vento.

As lesões da vítima com queimaduras de segundo grau foram nas costas e antebraço esquerdo. Ele também teve uma contusão na perna esquerda e foi levado ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas da aeronave com o trabalho de nove militares em quatro viaturas no atendimento da ocorrência. Também houve apoio da Polícia Militar, inclusive com o uso do helicóptero Águia.

Segundo a PM, um relatório sobre a ocorrência será encaminhado à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Foi solicitada perícia do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Aeronáutica.