Aequotam realiza neste sábado a 11ª edição do seu arraiá

A Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana) realiza neste sábado (30) a 11ª edição da tradicional festa julina, a partir das 18h30, na Chácara Paraíso, na Estrada da Fazendinha, 1.501, em Americana. As verbas arrecadadas serão utilizadas em prol da entidade para manutenção dos serviços.

No “Arraiá Aequeotam” haverá muita música com DJ e show ao vivo, além das comidas típicas e rodadas de bingo.

Para participar do evento, é necessário comprar os ingressos, que são vendidos antecipadamente no link da entidade. No dia da festa, os ingressos também serão comercializados na portaria.

Para comprar na internet, a entrada custa R$ 3 mais a taxa do site (R$ 2,50). Na hora, os tickets serão vendidos a R$ 5.

Nos dois últimos dois anos, por conta da pandemia, a entidade perdeu ao menos 80% de sua arrecadação. Em 2021, a festa foi em formato drive-thru.