Aequotam começa a vender kits julinos para arraial

A Aequotam (Associação de Equoterapia de Americana) iniciou a venda de kits com comidas típicas de festa junina para o 10º Arraial da associação com intuito de arrecadar fundos para a Aequotam. O evento será realizado em 17 de julho por meio do drive-thru, das 11h às 15h.

10º Arraial da associação será realizado em 17 de julho – Foto: Divulgação

Para participar, o interessado em ajudar a associação poderá solicitar um kit com comidas típicas julinas (familiar ou individual) pelo telefone (19) 3406-4945 ou pelo WhatsApp (19) 97132-9190, ou ainda através de um dos voluntários da Aequotam.

O kit familiar contém dois pastéis, de carne ou queijo, dois cachorros-quentes, dois cuscuzes, dois refrigerantes, um bolo de fubá, um doce de abóbora e dois doces sortidos (paçoca ou abóbora). O valor é de 45 reais.

Já o kit individual contém um pastel, de carne ou queijo, um cachorro-quente, um cuscuz, um refrigerante, um bolo de fubá e um doce sortido (paçoca ou abóbora). O valor do kit é de 25 reais.

Os kits poderão ser retirados no dia 17 de junho, das 11h às 15h, por drive-thru na Fazenda São Jerônimo, localizada na Rua Florindo Cibim, 8411-9007, no Parque da Liberdade, em Americana.