A Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana) está correndo contra o tempo. Instalada em uma área particular no Parque da Liberdade, a entidade foi informada em 30 de junho que tem até 15 de agosto para deixar o local. A associação teme ter que encerrar as atividades caso não encontre um local para ocupar.

Entidade está instalada em uma área particular no Parque da Liberdade – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“O local é particular e será um empreendimento imobiliário, já saíram as licenças e pediram que a gente desocupasse a área”, explica o presidente da Aequotam, Éris Camilo Bordignon. Segundo ele, a entidade já sabia que teria que sair do local.

“Se este centro de Santa Bárbara estivesse pronto, a gente fechava uma parceria e ia para lá, temos estrutura”, comentou, em referência ao Centro Municipal de Equoterapia anunciado pela prefeitura barbarense na semana passada.

Segundo Eris, a Aequotam colaborou sobre como montar a iniciativa na cidade vizinha. A prefeitura de Santa Bárbara foi questionada a respeito de uma possível parceria com a Aequotam, mas não respondeu ao LIBERAL.

As buscas por área em Americana, entretanto, não estão avançando para a Aequotam, contou o presidente da entidade, que disse ter procurado pela prefeitura em busca de alternativa.

“Está bem difícil, se não encontrar espaço para levar os animais e a estrutura do atendimento, vamos ter que encerrar ou parar as atividades por um tempo”, revela.

A grande preocupação é com os cerca de 500 cavalos que fazem parte da entidade.

Aequotam busca novo espaço e pode encerrar atividades – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a Prefeitura de Americana, está em tramitação o processo de devolução de área que prefeitura tinha cedido para a Aequotam. O Executivo foi questionado sobre uma possível ajuda a entidade, mas não respondeu.

“O problema para conseguir uma área é o espaço e acomodação. Pede toda uma estrutura, precisamos de grandes empreendedores com terra interessados nesta parceria, em manter a Aequotam”, clama.

Eris revelou que em novembro houve convite para a entidade usar uma área do IZ (Instituto de Zootecnia), no Jardim Mirandola. Porém, após troca na administração do Instituto, ficou definido que a prefeitura teria que assumir todas as despesas e a mudança foi descartada.

“Nossa urgência é grande, se tivesse um sítio, uma chácara, para pelo menos deixar os cavalos para não parar o atendimento”, lamenta Eris.

Fundada em 2005, a Aequotam atende 38 pessoas com deficiência e autismo. A entidade passa por dificuldades financeiras desde 2020, quando chegou a fazer um apelo por doações para compra de produtos de escritório e limpeza, além de materiais para a equoterapia.

Ainda no ano passado, uma decisão judicial determinou que a Aequotam devolvesse o equivalente a R$ 200 mil em bens para a Prefeitura de Americana, o que inclui duas caminhonetes.

A ação foi proposta pela gestão do ex-prefeito Omar Najar (MDB) para recuperar itens que foram adquiridos durante a celebração de um convênio entre as partes. A associação não se opunha a restituir os bens, mas era contra celebrar um termo de doação, conforme proposto pela prefeitura.