Advogada relata invasão em terreno abandonado

A advogada Ana Cristina Barbosa, de 48 anos, reclama do estado de abandono de um terreno na esquina entre a Rua Vila Velha e a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ela conta que o mato alto foi cortado na semana passada, mas foram colocados tapumes para isolar o terreno e o local está sendo utilizado por moradores de rua.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“O pessoal fica atrás escondido, dá muito problema para os moradores. Lá a noite é escuro por causa das árvores, eu já tive problemas com gente lá, é que eu pago monitoramento de rua, aí toda a vez que eu entro e saio de casa tenho que chamar o monitor”, relatou. Ela afirma ainda os tapumes colocados atrapalham o tráfego de pedestres, e eles têm que cortar o caminho pela rua para evitar andar pela terra.

A Prefeitura de Americana respondeu que “pelos fatos narrados, não é possível compreender exatamente qual a situação. Nesse caso, a munícipe deve registrar a ocorrência no SAC – 3475.9024 para que possa ser verificado como a administração pode atuar nesse caso”, aponta nota encaminhada ao LIBERAL.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.