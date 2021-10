Adolescentes só conseguem se imunizar pela xepa em Americana

26 out 2021 às 07:46

Sem doses, a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em adolescentes depende da xepa (sobra) em Americana. A prefeitura afirma que falta imunizante para o grupo desde o final de setembro. Já o Estado argumenta que foram entregues mais de 8 mil doses para a categoria ao município neste mês.

Os adolescentes só são vacinados com o imunizante da Pfizer – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A administração revelou nesta segunda-feira que Americana segue sem doses para os adolescentes, e que o grupo recebe o imunizante, “esporadicamente, por meio da xepa da vacina”, enquanto aguarda a chegada de novo lote do Estado.

Desde o início da campanha a prefeitura utiliza as sobras de doses dos frascos abertos para os interessados e cadastrados nas unidades de saúde para xepa.

Questionada sobre medidas para ter mais vacinas, a prefeitura culpa os governos estadual e federal. “Ao município cabe apenas a solicitação oficial aos órgãos superiores de Saúde, pois dispõe de toda a estrutura e recursos humanos compatíveis para avançar com a imunização em toda população”.

Americana ultrapassou 90% dos moradores imunizados com a primeira dose, e se aproxima de atingir 80% da população com o esquema completo.

A vacinação dos adolescentes, feita apenas com a Pfizer, teve início em agosto, e mais da metade do grupo foi imunizado em Americana.

Mãe de uma adolescente de 12 anos, que não quis se identificar, relata que a filha fez aniversário em 6 de outubro, e não consegue ser vacinada.

“Tentamos de todos os jeitos, sem sucesso. É um descaso, ainda mais com a volta às aulas com 100% de capacidade”, desabafa.

A Secretaria de Saúde do Estado alega que Americana recebeu neste mês 8,8 mil doses para adolescentes e que, conforme dados da prefeitura na plataforma VaciVida, há um saldo de 33,8 mil doses ainda a serem aplicadas: foram recebidas 396,2 mil e aplicadas 362,4 mil.

A pasta diz repassar as doses aos municípios assim que recebe as remessas do Ministério da Saúde, e que a execução da campanha e aplicação é de responsabilidade das prefeituras. O Ministério da Saúde não se pronunciou.