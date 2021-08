Adolescentes são detidos com 294 porções de maconha no Cidade Jardim

Segundo a Dise, local é conhecido como maior ponto de vendas de maconha da cidade – Foto: Divulgação/Dise

Dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram detidos com 294 porções de maconha e R$ 80 na manhã desta terça-feira (3), no Cidade Jardim, em Americana.

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana deflagrou a ‘Operação Gavião’, que visava combater o tráfico de drogas na Rua do Gavião, no Jardim dos Lírios, na região.

Segundo a Dise, o local é conhecido como o maior ponto de venda de maconha do município, também conhecido como “biqueira da quadra”.

Durante as investigações, os policiais conseguiram determinar o “modus operandi” dos traficantes que operam no local.

Um veículo entrega os kits de maconha ao traficante que permanece na quadra da Rua do Gavião vendendo a droga.

Outro traficante, em apoio ao primeiro, guarda as quantidades maiores da maconha, juntamente com o dinheiro, em um imóvel nas proximidades do ponto de venda, que serve como “casa bomba”.

Os investigadores conseguiram abordar nesta manhã o suspeito de vender maconha na “biqueira da quadra” no momento em que este entrava em uma “casa bomba” na Rua das Rosas.

Durante a abordagem, outro suspeito foi detido no interior do imóvel fazendo a guarda dos entorpecentes.

Os adolescentes de 15 e 16 anos foram levados até a sede da Dise junto com a droga, o dinheiro e o celular de um dos envolvidos, que foram apreendidos.

O delegado Marco Pozeti registrou a ocorrência e liberou os detidos às genitoras, sob o compromisso de comparecerem ao juízo quando forem solicitados.