Adolescentes são apreendidos por tráfico no Jardim da Paz

Dois adolescentes foram apreendidos após serem flagrados vendendo cocaína nesta quinta-feira (14) no bairro Jardim da Paz, em Americana. Cães farejadores da Gama (Guarda Armada Municipal de Americana) auxiliaram na operação e localizaram outros entorpecentes em uma rua próxima ao local.

De acordo com informações da Gama, uma denúncia apontava que havia um indivíduo efetuando a distribuição de kits contendo drogas na Rua do Afeto, além de ter escondido uma parte do material em um terreno da Rua da Lembrança. Chegando ao local, por volta das 9h40, os agentes abordaram três pessoas. Foto: Divulgação / Gama

Um adolescente de 16 anos, que tinha características similares ao do suspeito, estava com R$ 10. O outro, de 17 anos, tinha R$ 257 e teria confessado que o colega efetuava a venda e distribuía os kits, enquanto ele segurava o dinheiro.

O terceiro abordado, um homem de 19 anos, tinha cinco tubos de cocaína. Segundo a Gama, ele admitiu ser usuário e que tinha comprado do adolescente de 16 anos.

Os cães farejadores Nero e Hércules foram levados até o terreno indicado na denúncia e localizaram 19 porções de maconha, 32 pedras de crack e um tubo de cocaína.

O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foi constatado que os dois menores tinham mandados de busca e apreensão por tráfico de drogas. Ambos foram apreendidos. O homem foi liberado.

‘CINEGRAFISTA’

Durante a ocorrência, a Gama também abordou um homem de 24 anos que estava sentado de baixo de uma árvore filmando a ação. De acordo com os agentes, ele estava enviando mensagens a um grupo com o texto “ta moiado, as Romu com cachorros está aqui e já prendeu uns par”.

O homem também foi apresentado na CPJ, mas acabou liberado.