Adolescentes são apreendidos com maconha e cocaína no São Roque, em Americana

Jovens foram pegos com 50 porções de drogas; um deles, de 15 anos, já era procurado e seria encaminhado à Fundação Casa

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos com 50 porções de maconha e cocaína, no Jardim São Roque, em Americana, na tarde deste domingo (6). Um deles era procurado da justiça.

Adolescentes foram encontrados no Jardim São Roque com maconha e cocaína – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da Gama, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta das 12h, viram viram dois adolescentes em atitude suspeita na Rua Potengi. Já os menores, ao verem a viatura se aproximando, tentaram fugir e um deles descartou uma embalagem plástica embaixo de um carro estacionado na via.

Ainda de acordo com a Gama, na sequência os dois foram alcançados e com um deles foi encontrado R$ 138. Já na sacola dispensada anteriormente, os patrulheiros encontraram 18 porções de maconha e 32 embalagens com cocaína.

Levados ao plantão policial, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o adolescente de 15 anos. Ele permaneceu apreendido e seria encaminhado à Fundação Casa. Já o outro adolescente, de 17 anos, foi liberado à mãe.

As drogas, assim como os celulares dos envolvidos e o dinheiro, foram apreendidos.