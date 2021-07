Adolescentes de 15 e 16 anos são pegos com drogas em Americana

Menores foram flagrados em patrulhamento da Gama no Jardim da Paz e em operação com canil no Monte Verde

Dois adolescentes foram flagrados com entorpecentes pela Gama (Guarda Municipal de Americana) entre as noites de sexta-feira (9) e sábado (10) no município. Os casos foram registrados nos bairros Jardim da Paz e Monte Verde.

No primeiro, que aconteceu na Praça da Fraternidade na noite de sexta-feira, o adolescente de 15 anos quase se acidentou ao tentar fugir dos guardas. Ele foi visto de bicicleta passando algo para outra pessoa, saiu em disparada até o final da praça e, já próximo da Rua da Concórdia, se desequilibrou ao tentar olhar para trás e checar se a viatura o seguia.

Adolescente precisou ser socorrido ao Hospital Municipal após cair de bicicleta durante abordagem – Foto: Divulgação – GAMA

Devido à alta velocidade, a viatura passou por cima da bicicleta e o adolescente ficou por baixo do carro, ainda de acordo com informações divulgadas pela corporação.

Foram encontradas com ele nove porções de cocaína, mais duas pedras de crack e R$ 80,50 em dinheiro. Ele confessou o tráfico de drogas, e disse que era o seu primeiro dia na atividade, devido à necessidade.

Com escoriações devido à queda, o adolescente foi conduzido ao Hospital Municipal Dr Waldermar Tebaldi, onde permaneceu para atendimento, acompanhado dos responsáveis.

Já o segundo caso ocorreu no bairro Monte Verde, com uma operação envolvendo equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e do canil, e terminou com o adolescente de 16 anos detido. A operação foi na noite de sábado na região do Assentamento Milton Santos, com abordagem de diversas pessoas e veículos considerados suspeitos, em diferentes locais do bairro.

Em dado momento, as equipes visualizaram o adolescente que já seria conhecido pela venda de drogas. Ele foi rapidamente abordado e tinha consigo 16 porções de maconha, 18 cocaína e R$ 70 em dinheiro.

Adolescente de 16 anos já era conhecido pelo tráfico de drogas, segundo divulgado pela Gama – Foto: Divulgação – GAMA

Os patrulheiros realizaram os procedimentos de faro com o cão K9 Draco e outras porções de maconha foram localizadas. O adolescente de 16 anos confessou estar na venda de drogas e informou sua idade.

Familiares dele foram comunicados e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Americana, onde a autoridade policial determinou pela apreensão das drogas, dinheiro e celular. Após procedimentos cartorários de polícia judiciária, o adolescente infrator foi recolhido a uma cela própria.